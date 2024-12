Wysłał wiadomość tuż przed katastrofą samolotu. Jego słowa łamią serce

W niedzielę 29 grudnia w Korei Południowej napłynęły dramatyczne wieści. Boeing 737-8AS, który leciał z Bangkoku, rozbił się podczas lądowania. Chwilę później samolot stanął w płomieniach. W wyniku katastrofy zginęło 179 osób, dwóm pasażerom udało się uratować. Wypadek ten jest przez lokalne media określany mianem najbardziej tragicznego zdarzenia lotniczego w Korei Południowej od przeszło 30 lat.

Przyczyny tragedii pozostają na razie nieznane. Jedna ze wstępnych hipotez zakłada, że maszyna należąca do linii lotniczych Jeju Air zderzyła się z ptakami, co doprowadziło do awarii podwozia. Agencja Reutera powołując się na ustalenia południowokoreańskiego resortu transportu przekazała, że piloci mieli otrzymać ostrzeżenie od wieży kontroli lotów o możliwym zderzeniu maszyny z ptakiem.

Z relacji Reutersa wynika, że tuż przed katastrofą samolotu jednemu z pasażerów udało się skontaktować ze swoimi bliskimi. Mężczyzna wysłał swojemu krewnemu wiadomość, w której przekazał, że w skrzydle maszyny utknął ptak. Podróżny najprawdopodobniej przewidywał, że za chwilę może dojść do tragedii. Czy powinienem przekazać ci moje ostatnie słowa? – napisał do swojego bliskiego.

