Papież Franciszek apeluje do Donalda Trumpa. Ma ważne przesłanie

W swoim przesłaniu papież Franciszek zwrócił się bezpośrednio do Donalda Trumpa, życząc mu mądrości, siły i ochrony w trudnych wyzwaniach prezydenckich.

„Z okazji twojej inauguracji jako 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki przekazuję serdeczne pozdrowienia i zapewnienie o mojej modlitwie, aby Wszechmogący Bóg obdarzył cię mądrością, siłą i ochroną w wykonywaniu twoich obowiązków” – napisał Franciszek.

Błogosławieństwo to było skierowane nie tylko do samego Trumpa, ale i do całego narodu amerykańskiego, który papież nazwał „umiłowanym”. Wyraził nadzieję, że Ameryka pozostanie krajem gościnnym, otwartym na wszystkich i dążącym do sprawiedliwości społecznej.

Apel o pokój i pojednanie

Papież Franciszek podkreślił, że świat stoi w obliczu licznych wojen i konfliktów. Wyraził nadzieję, że nowy prezydent USA będzie promował pokój oraz pojednanie między ludźmi. Wskazał również na wagę ideałów, które historycznie przyświecały Stanom Zjednoczonym jako „krajowi możliwości”.

Franciszek dodał: „Mam nadzieję, że pod twoim przywództwem naród amerykański będzie prosperował i zawsze dążył do budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, w którym nie ma miejsca na nienawiść, dyskryminację czy wykluczenie”.

Krytyka wobec polityki imigracyjnej

Wcześniej, w wywiadzie dla włoskiej telewizji Nove, papież odnosił się do zapowiedzi Trumpa dotyczących deportacji nielegalnych imigrantów.

„Jeśli to prawda, to będzie to nieszczęście, bo każe płacić nieszczęśliwym ubogim, którzy nie mają niczego, rachunek za brak równowagi” – skomentował Franciszek.

Zaznaczył, że problemów migracyjnych nie należy rozwiązywać przez wykluczanie najsłabszych, a polityka powinna uwzględniać solidarność i poszanowanie ludzkiej godności.

Globalne znaczenie przesłania

List papieża Franciszka do Donalda Trumpa może być traktowany jako wyraz troski o przyszłość Stanów Zjednoczonych i całego świata. W ocenie Franciszka, w czasie narastających napięć międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, takich jak wojna w Ukrainie, rola supermocarstwa, jakim jest USA, pozostaje kluczowa dla globalnego pokoju.

Franciszek wielokrotnie apelował o równowagę między sprawiedliwością a solidarnością, a jego słowa znajdują odzwierciedlenie w jego encyklikach, takich jak „Fratelli tutti”, która promuje braterstwo i współpracę międzynarodową.

