Tajemnicze kule na plażach Sydney. Badania przynoszą zaskakujące wyniki

Zamknięte plaże i pierwsze kroki w dochodzeniu

W styczniu 2025 roku na dziewięciu plażach Sydney, w tym w popularnych miejscach takich jak Manly i Dee Why, zaobserwowano pojawienie się tajemniczych szaro-białych kulek różnej wielkości, przypominających marmur. W odpowiedzi na to zjawisko władze lokalne zdecydowały o tymczasowym zamknięciu plaż oraz przeprowadzeniu szczegółowych badań mających na celu ustalenie pochodzenia i składu tych obiektów.

Skład chemiczny i potencjalne zagrożenia

Przeprowadzone analizy wykazały, że kulki zawierają nasycone kwasy tłuszczowe, bakterie Escherichia coli oraz inne bakterie kałowe. Obecność takich mikroorganizmów wskazuje na możliwe zanieczyszczenie fekalne, co stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. Co więcej, w składzie kulek wykryto pumeks wulkaniczny, co wskazuje na ich złożone pochodzenie.

Porównanie z wcześniejszymi incydentami

W październiku 2024 roku na plażach Sydney pojawiły się podobne czarne kulki, które początkowo określano mianem „kul smoły”. Późniejsze badania wykazały, że zawierały one mieszankę oleju kuchennego, cząsteczek mydła, leków na ciśnienie krwi, pestycydów, włosów, metamfetaminy oraz leków weterynaryjnych.

Naukowcy porównali te kulki do tzw. „fatbergów” – zlepków tłuszczu, oleju i innych substancji, które często tworzą się w systemach kanalizacyjnych.

Fatbergi. Problem infrastruktury kanalizacyjnej

Fatbergi to masy odpadów, które tworzą się w kanalizacji na skutek połączenia materiałów nierozkładalnych, takich jak wilgotne chusteczki, z tłuszczami, olejami i smarami (FOG). Ich obecność jest poważnym wyzwaniem dla infrastruktury miejskiej na całym świecie.

W 2017 roku w Londynie odkryto fatberg ważący 130 ton i mierzący ponad 250 metrów długości, co podkreśla skalę problemu.

Reakcja władz i działania zapobiegawcze

Burmistrz Northern Beaches, Sue Heins, wyraziła nadzieję, że analiza przeprowadzona przez Urząd Ochrony Środowiska Nowej Południowej Walii (EPA) pozwoli zidentyfikować źródło zanieczyszczeń, co umożliwi wdrożenie działań zapobiegawczych na innych plażach. Władze apelują do mieszkańców i turystów o unikanie kontaktu z tajemniczymi kulkami oraz zgłaszanie ich obecności odpowiednim służbom.

Znaczenie edukacji społecznej i odpowiedzialności ekologicznej

Incydenty takie jak ten w Sydney podkreślają potrzebę edukacji społecznej w zakresie odpowiedzialnego gospodarowania odpadami. Niewłaściwe usuwanie tłuszczów, olejów oraz produktów higienicznych może prowadzić do poważnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia publicznego. Współpraca lokalnych społeczności z władzami jest kluczowa w zapobieganiu podobnym incydentom w przyszłości.

