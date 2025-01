Antyczny posąg trafił do śmieci. Ma dwa tysiące lat

Marmurowa rzeźba przedstawiała kobietę. Posąg mierzył 80 centymetrów wysokości i był pozbawiony głowy. Mężczyzna powiadomił lokalne władze, które natychmiast skontaktowały się z archeologami w celu oceny znaleziska.

Specjaliści z Ephorate of Antiquities w Salonikach przeprowadzili wstępne badania, które potwierdziły autentyczność rzeźby. Ustalono, że pochodzi ona z epoki hellenistycznej, obejmującej okres od około 320 do 30 roku p.n.e. Był to czas intensywnego rozwoju sztuki i kultury, następujący po podbojach Aleksandra Wielkiego.

Dalsze losy rzeźby

Po wstępnej ocenie posąg przekazano do dalszych badań i konserwacji pod nadzorem lokalnego urzędu ds. starożytności. Celem tych działań jest szczegółowe zbadanie pochodzenia rzeźby, techniki jej wykonania oraz historycznego kontekstu.

Policja wszczęła śledztwo, aby ustalić, kto i dlaczego wyrzucił tak cenny artefakt do śmieci. W ramach dochodzenia zatrzymano mężczyznę do przesłuchania. Po złożeniu wyjaśnień został jednak zwolniony bez postawienia zarzutów.

Przypadkowe odkrycia archeologiczne w Grecji

Grecja, ze względu na swoje bogate dziedzictwo historyczne, jest miejscem częstych przypadkowych odkryć archeologicznych. Podczas prac budowlanych czy infrastrukturalnych regularnie odkrywa się cenne znaleziska.

W grudniu 2024 roku, podczas instalacji gazociągu w pobliżu Aten, robotnicy odkryli rzymską rzeźbę Hermesa. Posąg był zakopany pionowo w ceglanej studni niedaleko Akropolu.

Innym znaczącym przykładem jest budowa systemu metra w Salonikach, która trwała przez kilka dekad. W trakcie tych prac odsłonięto prawdziwą skarbnicę antyków, w tym wyłożoną marmurem rzymską arterię komunikacyjną oraz dziesiątki tysięcy artefaktów z różnych okresów historycznych: od greckiego, przez bizantyjski, aż po osmański.

Projekt budowy metra, oficjalnie zakończony w listopadzie 2024 roku, stał się źródłem niezwykłych odkryć archeologicznych, które wzbogaciły wiedzę o przeszłości regionu.

Czytaj też:

Legenda stała się rzeczywistością. Naukowcy odkryli podziemny labirynt InkówCzytaj też:

Poznaj Larnakę i Cypr z LOT-em