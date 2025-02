Zełenski zareagował na ultimatum Trumpa. Zaskoczył?

W poniedziałek 3 lutego prezydent USA Donald Trump ogłosił, że chce negocjować z Ukrainą porozumienie o dalszej pomocy. Zaznaczył, że w zamian za wsparcie walczącego z Rosją kraju, oczekiwałby surowców, przydatnych przy produkcji elektroniki.

Trump stawia Ukrainie ultimatum? Zełenski odpowiada

– Chcemy zawrzeć umowę z Ukrainą, w ramach której zabezpieczą to, co im dajemy, swoimi metalami ziem rzadkich i innymi rzeczami – mówił Trump dziennikarzom zebranym w Białym Domu. Na odpowiedź z Kijowa długo nie musiał czekać.

– Jesteśmy otwarci na to, że wszystkie surowce mogą być eksploatowane wspólnie z naszymi partnerami, którzy pomagają nam bronić naszej ziemi i odpychają wroga swoją bronią, obecnością, pakietami sankcji. To jest absolutnie sprawiedliwe – oświadczył Wołodymyr Zełenski kolejnego dnia.

Spotkanie Zełenski-Trump

Prezydent Ukrainy dodał, że już we wrześniu 2024 roku podczas swojej wizyty w USA mówił Trumpowi o możliwościach, związanych z potencjałem Ukrainy. Jak się teraz okazuje, nie była to wizyta czysto kurtuazyjna.

– Dziękuję za to spotkanie. Minęło pięć lat, spotkaliśmy się tutaj w Nowym Jorku, we wrześniu. Teraz mamy sporo wyzwań w Ukrainie i Stanach Zjednoczonych, chcę z panem porozmawiać o tych kwestiach. Myślę, że mamy wspólny pogląd na to, że wojna w Ukrainie musi zostać zatrzymana, a Putin nie może zwyciężyć – mówił pół roku temu Wołodymyr Zełenski. Dodawał wówczas, że chce przedyskutować z kandydatem republikanów swój plan zwycięstwa Ukrainy, który omówił już wcześniej z wiceprezydent Kamalą Harris.

– Bardzo ważne jest to, żebyśmy mogli podzielić się naszym planem, by wzmocnić Ukrainę i podjąć decyzję teraz. Oczywiście na razie nie wiemy, kto będzie po listopadzie prezydentem, ale wiemy, że nie możemy nie zatrzymać Putina. Po listopadzie będziemy musieli podejmować różne działania. Siła Stanów Zjednoczonych będzie wielka. Zdecydowaliśmy, że musimy rozmawiać z oboma kandydatami – stwierdził prezydent Ukrainy.

Trump odpowiadał wówczas, że będzie współpracował zarówno z Ukrainą, jak i Rosją, aby zakończyć wojnę. – Bardzo chcę pracować z obiema stronami, by spróbować to zakończyć. W pewnym momencie to musi się skończyć. Zełenski i jego kraj przechodzi przez piekło, przez jakie niewiele krajów przechodzi. Myślę, że jak wygramy, sprawa wojny zostanie bardzo szybko rozwiązana. Mam dobre relacje z Putinem, a do tanga trzeba dwojga – mówił polityk.

Czytaj też:

Jak Kijów przygotowuje się do negocjacji z Moskwą. „Ukraińcy wchodzą w Rosję, jak w masło”Czytaj też:

Ukraińcy stanowczo po słowach Dudy. „Nasi żołnierze nie są zagrożeniem”