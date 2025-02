Rekin ugryzł Rosjankę po niespodziewanym ciosie. Co się wydarzyło na Malediwach?

Do zdarzenia doszło na początku lutego na Malediwach. Kobieta uczestniczyła w zorganizowanej wycieczce nurkowej z udziałem 12 osób, której celem było obserwowanie rekinów w ich naturalnym środowisku oraz wykonanie pamiątkowych fotografii.

Podczas nurkowania przewodnik miał pokazać Elenie grupę rekinów, po czym, ciągnąc ją za rękę, zbliżył się do zwierząt. W wyniku tego kobieta zaczęła krztusić się wodą i przypadkowo uderzyła w rekina. Zwierzę w reakcji obronnej ugryzło ją w rękę. Na szczęście rana nie była poważna, a Elena szybko wróciła na łódź.

Winny opiekun, czy Rosjanka?

Z relacji wynika, że do zdarzenia mogło dojść z powodu niewłaściwego zachowania przewodnika. Ciągnięcie uczestniczki za rękę i zbyt bliskie podejście do rekinów mogło spowodować stres u zwierząt i sprowokować je do obrony. Tego typu sytuacje podkreślają znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas nurkowania z dzikimi zwierzętami.

Inne incydenty na Malediwach

W listopadzie 2024 roku w okolicach wyspy Hulhumale doszło do poważnego wypadku, w którym rekin tygrysi zaatakował nurka, chwytając go za głowę. Mężczyzna musiał przejść operację, podczas której założono mu ponad 40 szwów. Świadkowie twierdzili, że przewodnicy używali przynęt do przyciągnięcia rekinów, co jest na Malediwach nielegalne i mogło przyczynić się do agresywnego zachowania zwierzęcia.

W innym przypadku para vlogerów, Chelsea i Antonio, podczas snorkelingu na Malediwach została zaatakowana przez rekina. Zwierzę, zasysając wodę w poszukiwaniu pożywienia, przypadkowo ugryzło rękę kobiety. Na szczęście obrażenia nie były poważne.

Nurkowanie z rekinami. Jak się zabezpieczyć?

Aby zminimalizować ryzyko podczas nurkowania z rekinami, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad:

Zachowaj spokój: unikaj gwałtownych ruchów i nie panikuj w obecności rekina.

Nie dotykaj rekinów: nie próbuj nawiązywać fizycznego kontaktu ze zwierzęciem.

Unikaj jaskrawych kolorów: jasne ubrania mogą przyciągać uwagę rekinów.

Nurkuj w grupie: rekiny rzadziej atakują większe grupy ludzi.

Unikaj pływania o zmierzchu i w nocy: rekiny są wtedy bardziej aktywne.

Nie używaj przynęt: dokarmianie rekinów jest nielegalne i może prowokować agresję.

Nurkowanie z rekinami na Malediwach może być fascynującym doświadczeniem, ale wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialnego zachowania – podkreślają specjaliści.

