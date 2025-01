Tej przygody nigdy nie zapomną. Gigantyczne ryby otoczyły nurków. „Ekscytujące”

Nurkowanie to dziedzina, która potrafi dostarczyć mnóstwa adrenaliny. Przekonali się o tym pasjonaci z Meksyku, którzy pływali w wodach w okolicy stanu Kalifornia Dolna Południowa.

W pewnym momencie natknęli się na Thunnus albacares. Ryby te potrafią osiągnąć nawet 2,4 metra długości.

Zostali „otoczeni”. To wyjątkowe zdarzenie zapamiętają na długo

Stacja telewizyjna British Broadcasting Corporation podaje, że zdarzenie miało miejsce około 250 mil (ponad 400 kilometrów) od niewielkiej wyspy w archipelagu Revillagigedo – Roca Partida. Tam zostali „otoczeni” przez tuńczyki żółtopłetwe.

To wyjątkowe zwierzęta. Makrelowate występują w wodach tropikalnych i subtropikalnych (na przykład w Oceanie Indyjskim, Atlantyckim czy Spokojnym – gdzie natknęli się na nich nurkowie). Wiele osób ceni sobie smak ich smak. Łatwo rozpoznać je po lekko zażółconych płetwach. Dwie z nich są też ostro zakończone. Thunnus żywi sie głównie skorupiakami, kalmarami lub rybami mniejszymi od siebie.

Nurkowie, o których przygodzie opowiada redakcja magazynu, spotkali całą ławicę tuńczyków (młodych i dorosłych osobników), co musiało stanowić dla nich nie lada przeżycie. I tak było. – Zeszliśmy pod wodę, co początkowo wyglądało jak zwykły monitoring różnorodności biologicznej, tylko po to, aby zostać otoczonym przez ogromne ławice tuńczyków. (...) Najpierw pojawiły się młode osobniki poruszające się w zsynchronizowanych formacjach, a następnie dorosłe – niektóre wielkości mojego ciała! – relacjonuje Andi Cross, który jest kierownikiem ekspedycji Edges of Earth.

Meksyk. Wzrosła liczba tuńczyków żółtopłetwych w rezerwacie morskim

Archipelag Revillagigedo około osiem lat temu stał się rezerwatem morskim. Dzięki temu można było odbudować i ochronić lokalny ekosystem. Wcześniej w tamtejszych wodach znajdowało się niewiele tuńczyków, ale teraz jest ich wiele więcej. Makrelowate są szczególnie wrażliwe na przeławianie, zanieczyszczenia i niszczenie siedlisk.

