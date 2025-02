Wzrosło zaufanie do Zełenskiego. Sondaż nie pozostawia wątpliwości

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii opublikował wyniki najnowszego badania, które pokazują wzrost zaufania obywateli dla prezydenta. Wołodymyr Zełenski cieszy się obecnie zaufaniem 57 proc. Ukraińców, co oznacza wzrost o 5 pkt proc. w stosunku do takiego samego badania z grudnia 2024 roku.

Sondaż. Zauważalny wzrost zaufania wobec Zełenskiego

W grudniu ubiegłego roku brak zaufania do Zełenskiego deklarowało 39 proc. badanych. Obecnie jest to mniej, bo 37 proc. obywateli. Zestawiając te liczby badacze z Kijowa zauważyli, że grupa ufająca prezydentowi była w grudniu o 13 punktów proc. większa od tej, która nie darzyła go zaufaniem. Obecnie jest ona aż o 20 proc. większa.

Dyrektor Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii zwrócił uwagę na wagę najnowszego badania w kontekście dyskusji na temat rozmów pokojowych. Międzynarodowi komentatorzy podważają w nich czasem pozycję Wołodymyra Zełenskiego.

Choćby w ostatnich dniach prezydent USA Donald Trump kilka razy zasugerował, że Zełenskiego popiera tylko 4 proc. Ukraińców. We wtorek 18 lutego sam prezydent Ukrainy odpowiadał, że jest to rosyjska dezinformacja.

Negocjacje z Rosją bez Zełenskiego?

W mediach pojawiają się nawet doniesienia o tym, że ukraińska prezydentura miałaby być jednym z elementów dyskusji w negocjacjach nad pokojem w Ukrainie. Sugerowano m.in., że przed ewentualnym porozumieniem z Rosją Ukraińcy mieliby wybrać nowe władze.

Dyrektor instytutu podkreślał, że sami obywatele Ukrainy nie mają wątpliwości, iż obecny prezydent oraz władze mają pełne prawo do prowadzenia negocjacji. Dodawał, że powinny one odbyć się po zakończeniu wojny, kiedy Ukraina otrzyma wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa.

Badanie zrealizowano w dniach 4-9 lutego 2025 r. na próbie 1 tys. respondentów. Podkreślono, że nie uczestniczyli w nim mieszkańcy terenów okupowanych przez Rosję ani emigranci, którzy opuścili kraj po rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku.

