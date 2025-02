Francja wyśle żołnierzy na Ukrainę? Macron zabrał głos

20 lutego odbyła się transmisja na żywo, podczas którego polityk odpowiadał na pytania obywateli dotyczące między innymi wojny w Ukrainie. Zapytany o wysłanie francuskich żołnierzy do sąsiada Polski odpowiedział, że nie stanie się to „jutro”, ale – jeśli już – dopiero po osiągnięciu porozumienia (przy udziale Stanów Zjednoczonych) między skonfliktowanymi państwami.

– Nie podjąłem decyzji o wysłaniu wojsk do Ukrainy jutro. Nie. To, co rozważamy, to wysłanie sił w celu zagwarantowania pokoju po jego wynegocjowaniu – cytuje Macrona Agence France-Presse.

Wojska miałyby w razie zawieszenia broni zapewnić bezpieczeństwo na Ukrainie

Prezydent Francji powiedział, że to, czego nie wyklucza Paryż, to ewentualna obecność sił zbrojnych, które „po wynegocjowaniu pokoju mogłyby przyczynić się do zagwarantowania bezpieczeństwa Ukrainy”.

Agencja prasowa AFP przypomina o wcześniejszych doniesieniach brytyjskich mediów (takich jak dziennik „The Guardian”) o utworzeniu europejskich sił zbrojnych (głównie powietrznych i morskich, w mniejszym stopniu lądowych), których celem byłoby dopilnowanie bezpieczeństwa na terenie broniącego się państwa (chodzi o ochronę miast, portów, infrastruktry i tak dalej) – w sytuacji zawieszenia broni.

Mowa o około 30 tysiącach żołnierzy zaangażowanych w zadanie. Znajdowałyby się one daleko poza linią frontu.

Konferencja wysłannika USA w Kijowie odwołana. Delegacja USA nabrała wody w usta

A jak mają się rozmowy wokół negocjacji pokojowych? W czwartek odwołano konferencję prasową generała Keitha Kellogga w Kijowie, który jest specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa do spraw Ukrainy i Rosji. Amerykańska delegacja milczy w sprawie – nie udziela komentarza odnośnie powodu anulowanego brifiengu prasowego, pisała redakcja kanału informacyjnego Euronews. Stało sie to jednak na prośbę USA.

Dzień wcześniej miała miejsce gorzka wymiana zdań pomiędzy Wołodymyrem Zełenskim a 47. przywódcą Stanów Zjednoczonych. Trump najpierw sugerował, że prezydencja Zełenskiego jest nielegalna (bo w Ukrainie nie odbyły się wybory, co ma miejsce zgodnie z konstytucją, która zabrania tego w stanie wojennym). Ukraiński polityk odpowiedział wtedy, że Trump ulega „rosyjskiej dezinformacji”, ponieważ Kreml wielokrotnie stosował w przeszłości podobny argument, aby m.in. podburzyć społeczeństwo.

Przywódca Ameryki nazwał też Zełenskiego „dyktatorem” czy przypomniał o jego karierze jako komiki na swojej platformie TRUTH Social.

