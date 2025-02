Odwołano konferencję gen. Kellogga w Kijowie. Delegacja USA nabrała wody w usta

Jak wskazuje redakcja Euronews, stało się to na prośbę delegacji Stanów Zjednoczonych.

„Dyktator”

Kanał informacyjny przypomina, że w środę Donald Trump – 47. prezydent USA – nazwał Wołodymyra Zełenskiego „dyktatorem”. Negatywnie ocenił też jego przywództwo w Ukrainie. Zasugerował też, że przyszeł wsparcie mocarstwa dla broniącego się przed rosyjską inwazją państwa jest niepewna. „Kocham Ukrainę, ale Zełenski wykonał straszną robotę, jego kraj jest zdruzgotany, a miliony niepotrzebnie zginęły” – napisał na swojej platformie TRUTH Social (odpowiedniku X, czyli dawnego Twittera).

Nieco wcześniej przywódca Ukrainy stwierdził, że na Trump wpływ ma rosyjska „przestrzeń dezinformacyjna”. Stało się to po tym, gdy niedawno zaprzysiężona głowa USA poddała w wątpliwość prezydenturę Zełenskiego, wskazując na brak wyborów w Ukrainie (te zawieszono ze względu na trwający konflikt zbrojny, choć powinny odbyć się wiosną 2024 roku – konstytucja państwa zakazuje przeprowadzania takiego głosowanie w stanie wojennym, ogłoszonym blisko trzy lata temu).

Gen. Kellog, który jest specjalnym wysłannikiem Trumpa do spraw Ukrainy i Rosji, miał odpowiedzieć na pytania dziennikarzy w towarzystwie głowy Ukrainy niedługo po ich spotkaniu. Euronews zwrócił się do amerykańskiej delegacji, by zabrała komentarz, ale ta nabrała wody w usta.

Euronews przypomina, że europejscy przywódcy – w tym między innymi kanclerz Niemiec Olaf Scholz – bronili legalność prezydentury Zełenskiego, który objął funkcję na zasadach demokratycznych.

Sodaż. Taki procent Ukraińców ufa dziś prezydentowi Zełenskiemu

Warto przy okazji wskazać na wyniki sondażu, opublikowanego niedawno przez kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii, które jasno pokazują na wzrost zaufania społeczcństwa ukraińskiego do Zełenskiego. Deklaruje je 57 procent obywateli. Podobne badanie pojawiło się w grudniu 2024 roku – wówczas wynosiło ono 52 proc.

