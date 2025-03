Watykan: Kardynałowie obradują nad przyszłością Kościoła. Franciszek nie złożył rezygnacji

Od momentu przyjęcia do szpitala papież Franciszek przeszedł przez kilka trudnych momentów. W sobotę, 1 marca, doświadczył dwóch ostrych ataków niewydolności oddechowej, które wywołały niepokój wśród lekarzy i wiernych na całym świecie. Od tego czasu jego stan się jednak ustabilizował, a lekarze informują o braku nowych komplikacji.

Obecnie papież jest poddawany tlenoterapii wysokoprzepływowej w ciągu dnia, a w nocy stosowana jest nieinwazyjna wentylacja mechaniczna. Mimo poważnego stanu zdrowia Franciszek pozostaje świadomy, nie ma gorączki i normalnie spożywa posiłki.

Watykan: Kardynałowie obradują nad przyszłością Kościoła

Włoski dziennik „Il Messaggero” poinformował, że w Watykanie rozpoczęło się tzw. „konklawe bez konklawe”. Termin ten odnosi się do nieformalnych konsultacji i dyskusji wśród kardynałów, mających na celu przygotowanie się do ewentualnego wyboru nowego papieża. Takie działania są tradycją w Kościele katolickim i mają zapewnić ciągłość oraz jedność w obliczu potencjalnych zmian.

Gian Maria Vian, historyk i filolog, podkreśla, że tego rodzaju debaty są normalne i nie stanowią braku szacunku wobec obecnego papieża. Przypomina, że podczas pontyfikatu Jana Pawła II podobne konsultacje miały miejsce na długo przed jego śmiercią, co świadczy o odpowiedzialności kardynałów za przyszłość Kościoła.

Procedura konklawe. Jak wybierany jest nowy papież?

Konklawe to zgromadzenie kardynałów mające na celu wybór nowego papieża po śmierci lub rezygnacji poprzedniego. Termin „konklawe” pochodzi od łacińskiego conclave, oznaczającego zamknięte pomieszczenie, co nawiązuje do izolacji kardynałów podczas wyboru.

Zgromadzenie odbywa się w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie, a kardynałowie elektorzy są zakwaterowani w Domu Świętej Marty. Podczas konklawe nie mogą oni komunikować się ze światem zewnętrznym, aby zapewnić tajność i niezależność procesu wyboru.

Głosowania odbywają się kilka razy dziennie, aż do uzyskania wymaganej większości dwóch trzecich głosów. Po dokonaniu wyboru nowy papież przyjmuje imię i zostaje ogłoszony wiernym zgromadzonym na Placu Świętego Piotra poprzez tradycyjną formułę „Habemus Papam”.

Historia wcześniejszych przygotowań do konklawe

Praktyka nieformalnych konsultacji przed oficjalnym konklawe ma długą tradycję w Kościele katolickim. Pozwala to kardynałom na ocenę sytuacji i przygotowanie się do wyboru nowego przywódcy Kościoła. Takie działania mają na celu uniknięcie podziałów i zapewnienie ciągłości w nauczaniu oraz kierowaniu Kościołem.

