Doskonałe informacje z Watykanu. Ważny apel Franciszka

Lekarze odnotowali stopniową, choć nieznaczną poprawę. Mimo to nadal ostrożnie wypowiadają się o rokowaniach, ze względu na złożoność sytuacji klinicznej.

Stan zdrowia papieża stabilny. Franciszek uczestniczył w Eucharystii

Rano papież odprawił prywatną Mszę świętą w swoim apartamencie szpitalnym, a po południu duchowo łączył się z uczestnikami rekolekcji wielkopostnych Kurii Rzymskiej w Auli Pawła VI. Według informacji przekazanych przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej Franciszek mógł również śledzić przebieg spotkania dzięki transmisji wideo.

W niedzielę odwiedzili go też wysocy rangą przedstawiciele Watykanu: kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, oraz jego zastępca, arcybiskup Edgar Peña Parra. Spotkanie miało charakter informacyjny, a papieżowi przedstawiono bieżącą sytuację w Kościele i na świecie.

Słowa Franciszka na Anioł Pański

Papież Franciszek osobiście wyraził wdzięczność wobec lekarzy i personelu medycznego. „Podczas mojego przedłużonego pobytu w szpitalu ja także doświadczam serdeczności opieki, zwłaszcza ze strony lekarzy i pracowników medycznych, którym dziękuję z całego serca” – napisał Franciszek w komunikacie na modlitwę Anioł Pański.

W przesłaniu papież nawiązał również do światowych problemów, apelując o pokój i solidarność. Szczególną uwagę zwrócił na Syrię, wyrażając zaniepokojenie ponownym wzrostem przemocy. Zaapelował o natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych oraz o poszanowanie wszystkich grup etnicznych i religijnych, a zwłaszcza o ochronę cywilów,

Franciszek odniósł się również do roli wolontariatu we współczesnym społeczeństwie, nazywając go „proroctwem i znakiem nadziei”. Podkreślił, że działalność wolontariuszy jest świadectwem solidarności i służby najbardziej potrzebującym.

