Jan Paweł II nie tuszował pedofilii w Kościele? Szefowa KRRiT: Słusznie ukarano TVN

Za sprawą śledztwa dziennika „Rzeczpospolita” powrócił temat głośnego materiału pt. „Bielmo. Franciszkańska 3” autorstwa dziennikarza Marcina Gutowskiego. Reportaż traktował o pedofilii w polskim Kościele i roli Jana Pawła II, który miał być świadomy, iż są księża, którzy wykorzystali seksualnie różne osoby – w tym nieletnie. Gutowski nie był jednak jedyną osobą, która rzuciła nowe światło na postać Ojca Świętego, bowiem w międzyczasie ukazała się książka Ekke Overbeeka („Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział”), w której zagraniczny dziennikarz również przekonywał i przedstawiał dowody na to, iż JP II wiedział o występowaniu pedofilii wśród duchowieństwa.

Z ustaleń „Rz” wynika, iż nie ma dowodów na to, że kardynał Karol Wojtyła, gdy piastował funkcję metropolity krakowskiego, tuszował pedofilii. Dziennikarze szukali ich w archiwach kościelnych i państwowych.

Redakcja otrzymała dostęp do archiwów kurii i poddała analizie liczne dokumenty, z którymi obcował JP II. „Z obu kwerend [chodzi o proces poszukiwania informacji w zasobach archiwalnych – red.] wynika, że Wojtyła nie przenosił księży z parafii do parafii, gdy dowiedział się o ich przestępczej działalności, ale podejmował szybkie działania, które nakazywało prawo kościelne. Niektóre jego decyzje – jak np. wysłanie w 1969 roku księdza podejrzewanego o krzywdzenie dzieci na badania psychiatryczne – były jak na tamte czasy ponadstandardowe” – podał dziennik.

Jest komentarz KRRiT. Głos zabrał też autor reportażu, wyemitowanego przez TVN24

Jak przypomniały Wirtualne Media, po emisji głośnego materiału na antenie TVN24 – kontrowersyjnego dla środowisk konserwatywnych (szczególnie katolickich) – do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zaczęły spływać skargi – w tysiącach. Były przewodniczący organu – Maciej Świrski – zdecydował o nałożeniu na telewizję surowej kary – ponad pół miliona złotych. Stacja nie zamierzała jednak poddać się bez walki i odwołała się od decyzji byłego szefa KRRiT do sądu. Blisko dwa lata temu skarbówka podjęła jednak kroki, które poskutkowały wpłynięciem grzywny na państwowe konto. Później jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny ogłosił nieprawomocny wyrok, stwierdzając, że Świrski nie mógł – zgodnie z przepisami – ściągnąć pieniędzy od TVN24 przed prawomocnym orzeczeniem. W rozmowie z portalem WM przedstawiciele biura prasowego stacji przekazali, że oczekują teraz ws. na decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Po materiale „Rz” głos w mediach społecznościowych zabrała Agnieszka Glapiak. „Artykuł (...) potwierdza, że TVN słusznie ukarano za szerzenie nieprawdziwych informacji w reportażu” – napisała na platformie X.

Do sprawy odniósł się też Gutowski. „Nic specjalnie nowego się w sprawie nie wydarzyło. Ot, dwóch autorów poszło do archiwum, niczego nie znalazło i na tej podstawie postawiło arbitralnie tezę, że kard. Wojtyła niczego nie ukrywał. To już było” – skomentował.

