Dowód na wcześniejszą obecność ludzi w Europie? Jest przełomowe odkrycie

Znalezisko rzuca nowe światło na obecność wczesnych przodków człowieka w Europie Zachodniej i dostarcza cennych informacji na temat ich ewolucji.

Fragmenty kości twarzy, w tym lewa kość jarzmowa i część szczęki, zostały odkryte w jaskini Sima del Elefante w górach Atapuerca. Datowanie osadów, w których znaleziono skamieniałości, wskazuje, że mają one od 1,1 do 1,4 miliona lat.

Najstarsza skamieniałość przodka człowieka odkryta w Hiszpanii

Odnalezione szczątki są najstarszymi znanymi skamieniałościami przodka człowieka w Europie Zachodniej. Wcześniejsze znaleziska z tego regionu, takie jak szczątki Homo antecessor, były datowane na około 850 tysięcy lat. Nowe odkrycie sugeruje, że homininy zamieszkiwały Europę Zachodnią znacznie wcześniej, niż dotychczas sądzono.

Daleki kuzyn współczesnego człowieka

Analiza morfologiczna fragmentów czaszki wykazała, że różnią się one od wcześniej znanych gatunków homininów z tego regionu. Twarz właściciela kości była bardziej płaska i nie miała wielu cech współczesnego człowieka, co sugeruje, że mógł to być nieznany dotąd gatunek hominina.

Góry Atapuerca od dawna są kluczowym miejscem dla paleoantropologów. W latach 90. odkryto tam szczątki Homo antecessor, datowane na około 850 tysięcy lat. Nowe znalezisko rzuca jednak dodatkowe światło na dzieje ewolucji człowieka na kontynencie.

Czytaj też:

Sukces polskich naukowców. Dokonali niezwykłego odkrycia w San Isidro