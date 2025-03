Sceny grozy w centrum miasta. Furgonetka staranowała pieszych

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 18 marca, około godziny 11:50, w pobliżu wejścia do King's College London oraz Somerset House. Policja potwierdziła, że incydent nie ma podłoża terrorystycznego.

Świadkowie relacjonowali, że furgonetka nagle wjechała w grupę pieszych, prawdopodobnie składającą się głównie z młodych kobiet. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a zdjęcia ze zdarzenia pokazują medyków udzielających pomocy ofiarom.

Tragiczne skutki wypadku

Na miejsce natychmiast wezwano liczne zespoły ratownicze – karetki, policję i straż pożarną. Strażacy zabezpieczyli teren, a ratownicy starali się ratowali poszkodowanych. Policja podała w oficjalnym komunikacie, że zgłoszenie o potrąceniu otrzymała o godzinie 11:41. Trzy osoby doznały obrażeń, z czego jedna poniosła śmierć na miejscu. Druga osoba jest w stanie krytycznym, a trzecia odniosła niegroźne rany.

26-letni kierowca został zatrzymany pod zarzutem spowodowania śmierci w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem substancji odurzających. Aktualnie przebywa w areszcie, a śledztwo jest w toku.

