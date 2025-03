Polski misjonarz w ciężkim stanie. Diecezja prosi o modlitwę

W połowie marca obchodzono jubileusz 50-lecia obecności i posługi Sióstr ze Zgromadzenia św. Józefa na ziemi afrykańskiej. Do Republiki Konga udała się delegacja z diecezji tarnowskiej. Do stolicy afrykańskiego kraju (Brazzaville) przybył również duszpasterz we Francji ks. infułat Stanisław Jeż, prezes SPK Koło Paryż i rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji w latach 1986 – 2015, jeden z pierwszych misjonarzy z diecezji tarnowskiej w Republice Konga.

Duchowny w niedzielę 16 marca odprawił mszę w języku francuskim. Serwis polskifr.fr – polski portal informacyjno-społecznościowy we Francji poinformował, że ks. inf. Stanisław Jeż uczestniczył w wypadku samochodowym i znajduje się w stanie ciężkim. Duchowny znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej w szpitalu w Brazzaville.

Ks. infułat Stanisław Jeż miał wypadek w Republice Konga. Duchowny walczy o życie

Rektor PMK we Francji, ks. Bogusław Brzyś skierował do wszystkich wspólnot polonijnych prośbę o modlitwę w intencji ks. inf. Stanisława Jeża. W piątek 21 marca w polskiej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Paryżu „Concorde” odprawiono mszę świętą w intencji duchownego, której przewodniczył ks. Bryś. O zdrowie ks. inf. Stanisława Jeża modlili się Polacy ze stolicy Francji i okolic.

O modlitwę w intencji duchownego poprosiła również diecezja tarnowska, która przekazała, że żaden z członków jej delegacji nie odniósł obrażeń podczas wypadku, który miał miejsce w drodze powrotnej z Loulombo. Diecezja tarnowska informowała wcześniej, że w Loulombo była śladami sługi Bożego ks. Jana Czuby, gdzie posługiwał. Chodzi o proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny duchownego, który został zamordowany w 1988 r. w czasie toczącej się w Kongo wojny domowej.

