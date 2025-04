Książę Harry z wizytą w Ukrainie. Spotkał się z rannymi żołnierzami

W czwartek 10 kwietnia książę Harry pojawił się z niespodziewaną wizytą we Lwowie. Do Ukrainy poleciał, by spotkać się z rannymi żołnierzami, ale także cywilnymi ofiarami wojny.

Wizyta księcia Sussex w ogarniętej wojną Ukrainie do ostatniej chwili utrzymywana była w tajemnicy. Informację na ten temat podano dopiero po tym, jak członek brytyjskiej rodziny królewskiej opuścił terytorium kraju, broniącego się od kilku lat przed rosyjską inwazją. Książę Harry w Ukrainie. Spotkał się z rannymi Dowiedzieliśmy się wówczas, że książę Harry pojawił się we lwowskiej klinice, która leczy zarówno żołnierzy, jak i ofiary cywilne konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą. Razem z nim do Ukrainy udało się czterech weteranów z fundacji Invictus Games, którą Harry zakładał. Oprócz spotkań z rannymi, brytyjski książę widział się również z personelem medycznym oraz minister ds. weteranów Ukrainy Natalią Kalmykową. – Wizyta w Superhumans Center na Ukrainie podkreśla szersze zaangażowanie Invictus Games Foundation we wspieranie rekonwalescencji i rehabilitacji rannych, chorych żołnierzy oraz weteranów, nawet w najtrudniejszych warunkach – komentował inicjatywę Rob Owen, dyrektor fundacji. Brytyjska rodzina królewska omija Ukrainę W relacjach z tego zdarzenia podkreślano, że książę Harry jest dopiero drugim członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, który odwiedził Ukrainę od wybuchu pełnoskalowej wojny z Rosją. W ubiegłym roku do Kijowa poleciała księżna Edynburga. Z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w swoim kraju spotkał się za to król Karol III. Gościł go w posiadłości Sandringham w Norfolk. Wizyta ukraińskiego polityka miała spory wydźwięk, ponieważ doszło do niej po pamiętnej scysji Zełenskiego z Donaldem Trumpem i J.D. Vancem w Gabinecie Owalnym. Czytaj też:

