Drzemki receptą na długowieczność? Naukowcy podają twarde dowody

Metaanaliza amerykańskich uczonych z Centers for Disease Control and Prevention dostarczyła silnych dowodów na to, że drzemki w ciągu dnia mogą przynosić pozytywne skutki.

Drzemki receptą na sprawny umysł?

W badaniu opublikowanym na łamach „General Psychiatry” naukowcy podjęli temat korelacji częstotliwości drzemek i kondycji mózgu. Poprzez obserwacje 2 tys. mieszkańców chińskich miast w wieku powyżej 60. roku życia dowiedli, że wdrożenie drzemek do codziennej rutyny może korzystnie wpływać na pracę mózgu, poprawiając koncentrację, zwiększając orientację przestrzenną i wzmacniając procesy pamięciowe.

Co więcej, badacze sugerują, że regularne praktykowanie drzemek może korzystnie wpływać na zmniejszenie stanów zapalnych w organizmie, a nawet przeciwdziałać demencji. Kwestią sporną jest jednak ich długość. Chociaż badani w ciągu nocy spali średnio 6,5 godziny, czas i częstotliwość ich drzemek był różny i wynosił od 5 do 120 minut raz do kilku razy w tygodniu.

Sen sprzyja długowieczności

Nie od dziś wiadomo, że organizm ludzki najlepiej regeneruje się podczas snu. Liczne badania zaprezentowane między innymi na American College of Cardiology 68th Annual Scientific Session udowadniają, że regularne drzemki mogą korzystnie wpływać na poprawę parametrów ciśnienia krwi. Według statystyk z Uniwersytetu w Atenach osoby je praktykujące są średnio o 34 proc. mniej narażone na śmierć z powodu choroby wieńcowej (przy czym aż 12 proc. mniejsze ryzyko obejmuje osoby drzemiące sporadycznie, a 37 proc. – osoby ucinające sobie drzemki regularnie).

Drzemki w środku dnia wydają się obniżać ciśnienie tętnicze na podobnym poziomie jak inne zmiany stylu życia. Na przykład ograniczenie soli i alkoholu może obniżyć ciśnienie o 3 do 5 mm Hg – mówi Manolis Kallistratos ze Szpitala Głównego Asklepiejon w Wuli.

Drzemka lepsza od kawy

Kolejne doniesienia naukowców umacniają stanowisko zwolenników drzemek. Dr Brice Faraut z Université Paris Descartes zaznacza, że już 30-minutowa drzemka może cofnąć zmiany hormonalne, które zachodzą w organizmie po słabo przespanej nocy.

Wnikliwe badanie grupy 11 zdrowych mężczyzn w wieku 25-32 lat, które zostało przeprowadzone w ściśle kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, udowodniło również, że wspomniany odpoczynek da nam znacznie więcej niż kawa, ponieważ przyczynia się do unormowania poziomu norepinefryny (związanej ze stresem) i interleukiny-6 (odpowiedzialnej za zwalczanie infekcji).

Naukowcy sugerują jednak, że prozdrowotny wpływ drzemek na organizm bywa przez wielu przeceniany. Twierdzą, że nawet 30-60-minutowa drzemka nie pozwala na odrobienie „strat we śnie”, spowodowanych zarwaniem nocy. Dodają, że przez niewyspanie znacząco zwiększa się liczba błędów popełnianych przez ludzi w zadaniach logicznych.

Każde 10 minut głębokiego snu zmniejszało liczbę błędów o 4 proc. – twierdzi prof. Kimberly Fenn, autorka badań przeprowadzonych przez zespół z Michigan State University.

Kto powinien korzystać z drzemek?

Przedstawione dowody naukowe przemawiają jednak za pozytywnym wpływem drzemek na organizm ludzki. Eksperci z amerykańskich Centers for Disease Control and Prevention po metaanalizie badań zwracają uwagę, że zdrowe osoby powinny praktykować regularne drzemki o długości 15-30 minut w celu osiągnięcia jak największych korzyści zdrowotnych. Zaznaczają jednak, że pora drzemki powinna być dostosowana do naszego trybu dnia, aby nie wpływała ona na trudności z wieczornym zasypianiem.

