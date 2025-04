Pierwsza kobieta ukończyła elitarne wyzwanie. Przeszła do historii

Best Ranger Competition to wyzwanie rozpoczęte w 1982 r. Jego organizatorzy opisują je jako „wyczerpujący konkurs, w którym biorą udział najlepsi żołnierze świata”.

W jego ramach dwuosobowe drużyny biorą udział w ponad 30 konkurencjach, takich jak przetrwanie w wodzie bojowej, tor przeszkód z bagnetami, wyważanie balistyczne, wysiadanie z helikoptera do wody, most linowy, węzły wojskowe i inne wymagające fizycznie i psychicznie wyzwania.

Dobry wynik porucznik White i kapitana Deltenre: 14. miejsce na 52 drużyny

W tegorocznej edycji wzięły udział 52 dwuosobowe drużyny. Wśród konkurujących znalazła się porucznik Gabrielle A. White i kapitan Seth Deltenre. Para ukończyła trzydniowe zawody na 14. miejscu. Porucznik White stała się pierwszą kobietą, która wzięła udział i ukończyła Best Ranger Competition.

Żołnierka ukończyła Akademię Wojskową Stanów Zjednoczonych w West Point w maju 2021 r. Rok później została absolwentką Ranger School – 62-dniowy kurs szkoleniowy z taktyki oraz przywództwa rozwijający umiejętności związane z bezpośrednimi bitwami ogniowymi i zaangażowanie wroga w walkę w starciu. Porucznik White jest obecnie oficerem piechoty w 199. Brygadzie Piechoty. Kobieta otrzymała w przeszłości wyróżnienia, m. in. dwa Medale Pochwały Armii, Medal Służby Obrony Narodowej, Medal Globalnej Wojny z Terroryzmem oraz Wstążkę Służby Wojskowej.

Ranger School. 154 absolwentki od 2015 roku

Do Ranger School kobiety mogą wstępować od 2015 roku – wtedy armia wyraziła na to zgodę. Pierwszymi kobietami, które ukończyły kurs były Kristen Marie Griest i Shaye Lynne Haver. Zostały absolwentkami w 2015 roku. Do stycznia 2025 kurs ukończyły 154 kobiety. Rangers to elitarna formacja lekkiej piechoty Armii Stanów Zjednoczonych, przeznaczona do operacji specjalnych na terenie całego globu.

Czytaj też:

Joe Biden przerwał milczenie. Ten szczegół przykuł uwagęCzytaj też:

Latanie do USA będzie tańsze. Powód jest zaskakujący