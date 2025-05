Zmarszczki na palcach po kąpieli. Naukowcy odkryli ich sekret

Nowe badania sugerują, że zmarszczki pojawiające się na palcach po długiej styczności z wodą za każdym razem tworzą te same wzory. Wszyscy wiedzą, że skórka po długiej kąpieli się marszczy, jednak do niedawna nikt nie wiedział, że robi to za każdym razem w ten sam sposób.

Według nowego badania opublikowanego w maju w Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials dokładny wzór zmarszczek na opuszkach palców jest niezmienny. Dlaczego palce marszczą się w wodzie? Jest nowe badanie Przez długi czas uważano, że zmarszczki powstają w wyniku osmozy wody przez skórę, co miało powodować spuchnięcie palców. W XX wieku naukowcy odkryli jednak, że u osób z uszkodzeniem nerwów w palcach zmarszczki nie powstawały. To sugeruje, że to nie bierny udział wody odpowiadał za powstawanie wzorów, ale aktywna reakcja współczulnego układu nerwowego organizmu – nieświadomej części naszego układu nerwowego związanej z reakcją „walcz lub uciekaj”. Późniejsze badania wykazały, że zmarszczki powstają w wyniku zwężenia naczyń krwionośnych pod powierzchnią skóry, w wyniku przedostawania się wody do palców przez pory potowe. Gdy te naczynia krwionośne zwężają się, ogólna objętość skóry zmniejsza się, powodując jej marszczenie – podobnie jak rodzynki powstające z odwodnionego winogrona. Jeśli nerwy w palcach są uszkodzone, naczynia krwionośne nie muszą się zwężać, a palce nie marszczą się. Czy palce marszczą się zawsze w tym samym miejscu? Nie było jednak jasne, czy wzory zmarszczek pojawiały się w tym samym miejscu za każdym razem, gdy się tworzyły. Współautor badania, które wyjaśniło wielką tajemnicę zmarszczek na dłoniach, Guy German, profesor nadzwyczajny inżynierii biomedycznej na Uniwersytecie Binghamton, przekazał, że impulsem do ich rozpoczęcia było pytanie na ten temat zadane przez studenta. „Pomyślałem: Nie mam zielonego pojęcia!” – wspomina naukowiec. Tajemnica zmarszczek na palcach Badacze założyli, że zmarszczki będą tworzyć się za każdym razem w ten sam sposób, ponieważ naczynia krwionośne, które zwężają się, aby je uformować, nie poruszają się w palcach. „Naczynia krwionośne nie zmieniają zbytnio swojej pozycji – trochę się poruszają, ale w stosunku do innych naczyń krwionośnych są dość statyczne” – powiedział German. „Oznacza to, że zmarszczki powinny tworzyć się w ten sam sposób i udowodniliśmy, że tak jest”. Naukowcy przetestowali tę hipotezę na trzech osobach, zanurzając ich palce w wodzie na 30 minut i robiąc później zdjęcia. Następnie powtórzyli proces w tych samych warunkach 24 godziny później i porównali obrazy ich palców. Naukowcy odkryli, że każdy uczestnik miał te same wzory zmarszczek pojawiające się podczas obu testów, co wskazuje, że zmarszczki danej osoby tworzą się za każdym razem w ten sam sposób. „Ta praca ostatecznie ujawnia po raz pierwszy, że topograficzne wzory zmarszczek spowodowane długotrwałym zanurzeniem ludzkiej dłoni w wodzie są powtarzalne i spójne w różnych punktach czasowych” – napisali naukowcy w artykule. „Wyniki pokazują istotny związek między orientacją zmarszczek w obu punktach czasowych, a tym samym ujawniają spójność morfologii zmarszczek w czasie”. Ponieważ jednak badanie obejmowało tylko grupę testową składającą się z trzech osób, należy przeprowadzić je ponownie na większej próbie. W rzeczywistości jednak dokładny powód, dla którego nasze palce wyewoluowały w taki sposób, że marszczą się pod wpływem wody, pozostaje niejasny. W kilku badaniach znaleziono dowody sugerujące, że zmarszczki mogą poprawiać naszą przyczepność do przedmiotów w mokrych warunkach. Jednak inne badania nie wykazały poprawy przyczepności ani ostrości dotyku, gdy palce są pomarszczone. Niezależnie od ich ewolucyjnego pochodzenia, naukowcy mają nadzieję, że ich odkrycie, iż zmarszczki skóry są za każdym razem spójne, może pewnego dnia zostać wykorzystane w dochodzeniach kryminalistycznych. „Biometria i odciski palców są wbudowane w mój mózg” – powiedział German, którego ojciec był policjantem, i dodał: „Czuję się jak dziecko w sklepie ze słodyczami, ponieważ jest tu tyle nauki, której nie znam”. Czytaj też:

