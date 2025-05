Odkrycie na wagę milionów. Harvard odnalazł oryginał Magna Carta z 1300 roku!

W 2025 roku brytyjscy historycy, profesorowie David Carpenter z King's College London i Nicholas Vincent z University of East Anglia, dokonali przełomowego odkrycia, które zupełnie zmieniło podejście do zapomnianego manuskryptu.

Autentyczna Magna Carta odnaleziona w Harvard Law School. Jest warta krocie

Profesor Carpenter natknął się na zdigitalizowaną wersję dokumentu podczas przeglądania internetowych zbiorów Harvardu. Zaintrygowany jego wyglądem, rozpoczął szczegółowe badania.

Ze względu na zniszczenia i wyblaknięcie manuskryptu naukowcy posłużyli się technikami obrazowania spektralnego i światła ultrafioletowego, aby odczytać tekst i przeanalizować charakter pisma.

Okazało się, że cechy pisma oraz wymiary dokumentu są zgodne z sześcioma znanymi oryginałami z 1300 roku. Dodatkowo analiza tekstu wykazała identyczność słów i ich kolejności z innymi egzemplarzami z tego okresu. Profesor Carpenter podkreślił, że tożsamość tekstu była „kluczowym dowodem” autentyczności dokumentu.

Historia dokumentu

Śledztwo w sprawie pochodzenia manuskryptu doprowadziło naukowców do miasta Appleby w Kumbrii. Ustalili, że dokument mógł należeć do rodziny Lowther, która przekazała go Thomasowi Clarksonowi, czołowemu abolicjoniście XVIII wieku.

Następnie przeszedł on przez ręce spadkobierców do rodziny Maynard. Pod koniec 1945 roku Air Vice-Marshal Forster Maynard sprzedał dokument na aukcji w Sotheby’s, gdzie został nabyty przez londyńskiego księgarza za 42 funty. Kilka miesięcy później Harvard Law School zakupiła go za 27,50 dolarów.

Znaczenie i wartość dokumentu

Magna Carta, po raz pierwszy wydana w 1215 roku przez króla Jana, jest uważana za kamień węgielny nowoczesnych systemów prawnych, gwarantując wolności i prawa obywateli oraz podporządkowując monarchię prawu

Dokument był wielokrotnie wznawiany przez kolejnych królów, a wersja z 1300 roku była ostatnią z nich. Obecnie znanych jest 25 oryginałów Magna Carta z lat 1215–1300, z czego większość znajduje się w Wielkiej Brytanii. Dwa egzemplarze są przechowywane w Archiwum Narodowym w Waszyngtonie, a jeden w parlamencie w Canberze w Australii.

W 2007 roku egzemplarz Magna Carta z 1297 roku został sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za 21,3 miliona dolarów. Profesor Vincent zauważył, że wartość harwardzkiego dokumentu może być równie wysoka, choć nie podał konkretnej kwoty.

Czytaj też:

Pierwsze europejskie konstytucje. Czy rzeczywiście polska Konstytucja 3. maja była pierwsza?Czytaj też:

Wszystkie egzemplarze Wielkiej Karty Swobód wystawione w Londynie