Niepokojąca nieobecność księżnej Kate. William sam na ważnym wydarzeniu

Po meczu w mediach społecznościowych rodziny królewskiej zamieszczono emocjonalny wpis. „Gratulacje @CPFC za wspaniałe zwycięstwo w Pucharze Anglii! Historyczne zwycięstwo i występ, którego nie da się zapomnieć. To było niesamowite, sprawiliście, że wasi fani są dumni!”

Do posta dodano krótki filmik z najważniejszymi fragmentami meczu – między innymi momentem, w którym Eberechi Eze zdobywa zwycięskiego gola.

Gdzie była Kate?

Obecność Williama bez Kate wzbudziła wiele pytań wśród fanów rodziny królewskiej. W internecie zaroiło się od spekulacji, co się dzieje z księżną.

Pałac jednak szybko uspokoił sytuację – książęca para już w nadchodzących dniach znów pokaże się razem. W czwartek, 22 maja, William i Kate pojadą do Szkocji, gdzie czeka ich ważne wydarzenie.

William i Kate w Szkocji – chrzest statku

Para książęca odwiedzi stocznię w Glasgow, gdzie weźmie udział w oficjalnej ceremonii nadania imienia nowemu okrętowi wojennemu – HMS Glasgow.

To wyjątkowy moment, bo Kate jest jego oficjalną „matką chrzestną”. Podczas ceremonii, zgodnie z tradycją, rozbije butelkę whisky o kadłub statku.

Po uroczystości William i Kate zwiedzą okręt i spotkają się z inżynierami, marynarzami oraz młodymi pracownikami stoczni. Porozmawiają z nimi o pracy, technologii i postępach przy budowie HMS Glasgow.

Dużo pracy, mało odpoczynku

Ostatnie tygodnie były bardzo intensywne dla pary książęcej. William wziął udział w uroczystości Orderu Łaźni w Opactwie Westminsterskim oraz wręczał odznaczenia zasłużonym osobom w zamku Windsor.

Kate z kolei spotkała się z załogą HMS Glasgow i rozmawiała o życiu i obowiązkach marynarzy.

Oprócz tego, oboje uczestniczyli w obchodach 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej – oddając hołd weteranom i upamiętniając ważne wydarzenia historyczne. Wyjazd do Szkocji to kolejna okazja, by pokazać ich zaangażowanie i wsparcie dla wojska oraz dziedzictwa Wielkiej Brytanii.

