Samolot spadł na dom. Dwie osoby nie żyją

Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę 31 maja około godziny 12:30 w miejscowości Korschenbroich. Miasto to jest położone w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia.

Niemcy. Samolot spadł na dom. Nowe informacje

71-letnia kobieta leciała z Alkersleben w Turyngii do Munchengladbach. W pewnym momencie niewielki samolot sportowy, którym sterowała, zaczął tracić wysokość, po czym spadł na taras jednego z domów mieszkalnych.

Siła uderzenia sprawiła, że maszyna wbiła się w ścianę budynku. Z tego powodu prowadzenie akcji ratunkowej było bardzo mocno utrudnione. Chwilę później wybuchł pożar. Samolot stanął w ogniu, ponadto jak podaje portal „Tagesschau”, uszkodzona została również część domu.

Do akcji gaśniczej zaangażowano kilkudziesięciu strażaków. Na zdjęciach, które trafiły do sieci widać ogon samolotu wystający z dachu budynku.

Samolot spadł na dom. Tragiczny bilans wypadku

Rzecznik niemieckiej policji poinformował, że w wyniku zdarzenia zmarły dwie osoby. Jedną z ofiar jest pilotka samolotu. 71-latka pochodzi z Dusseldorfu i według wstępnych ustaleń tylko ona był na pokładzie feralnego lotu.

Jak podaje niemiecka stacja RTL, w domu przy Kondorstrasse, w którego dach uderzył samolot, mieszkały trzy osoby. Dwie z nich przebywały w czasie katastrofy poza posesją. Gdy właściciele nieruchomości usłyszeli o sprawie, natychmiast zgłosili się na policję. Drugą ofiarą śmiertelną wypadku jest najprawdopodobniej trzecia osoba, która mieszkała w tym domu.

Niemieccy funkcjonariusze ustalili, że do katastrofy doszło z powodu problemów technicznych. W trakcie lotu pilotka miała zgłaszać usterki techniczne do kontroli ruchu lotniczego. Kilkanaście minut później miała stracić panowanie nad maszyną, przez co doszło do tragedii.

