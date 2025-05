Miasto przy polskiej granicy oferuje mieszkanie za darmo. Jest jeden haczyk

Na początku roku w miejscowości Eisenhuettenstadt w kraju związkowym Brandenburgia, tuż przy granicy z Polską, utworzono nowy ośrodek dla migrantów. Do Centrum Dublińskiego mają trafiać cudzoziemcy, którzy w dalszej kolejności mają zostać odesłani do innych państw, w tym również do naszego kraju.

Ośrodek dla migrantów przy granicy z Polską. Prawica grzmi

Informacja o otwarciu placówki wywołała falę krytyki ze strony prawicowych komentatorów. Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości próbował wedrzeć się z kamerą na teren ośrodka i sugerował, że w środku znajduje się blisko 70 tys. nielegalnych migrantów, którzy mają trafić do Polski.

Szef Centrum Dublińskiego stanowczo zaprzeczył sugestiom posła PiS. Olaf Jansen tłumaczył, że aktualnie w ośrodku mieszka około 900 osób. Dodawał, że liczba cudzoziemców, docierających do Niemiec, którzy w Polsce już złożyli wniosek azylowy, jest niewielka. Z kolei tych, którzy wniosku nie złożyli, nie można odesłać do naszego kraju.

Miasto przy polskiej granicy oferuje bezpłatne noclegi

Tymczasem CNN poinformował o ciekawej inicjatywie władz Eisenhuettenstadt. Na przestrzeni ostatnich lat z miasta wyemigrowało wielu mieszkańców. Aby odwrócić ten niekorzystny trend, politycy przygotowali projekt „Make Plans Now” („Zaplanuj już teraz” – red.).

W ramach akcji oferowane jest bezpłatne 14-dniowe zakwaterowanie w pełni urządzonym mieszkaniu w samym centrum miasta. Osoby, które zdecydują się na taki krok, będą mogły także skorzystać z różnego rodzaju atrakcji m.in. kulturalnych czy sportowych, aby przekonać się, jakie możliwości oferuje Eisenhuettenstadt.

Co więcej, do projektu dołączyła grupa lokalnych przedsiębiorców, którzy zorganizują rozmowy kwalifikacyjne dla potencjalnych pracowników, a także obiecali zorganizowanie praktyk i staży.

Niemcy oferują bezpłatne zakwaterowanie. Takie warunki trzeba spełnić

Akcja ma jednak pewne ograniczenia. Aby z niej skorzystać należy wypełnić specjalny formularz, który znajduje się na stronie urzędu miasta. Nabór zgłoszeń trwa do końca lipca. Warunkiem udziału w programie jest gotowość do zamieszkania w niemieckim mieście w okresie pomiędzy 6 a 20 września.

