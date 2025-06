Zebra Ed hitem sieci. Tydzień wolności, sławy i biegania po autostradzie

Przygoda zebry Ed rozpoczęła się niepozornie, ale szybko przerodziła się w medialny fenomen. Wideo z jego udziałem zdobywały popularność w mediach społecznościowych. Choć lokalne służby prowadziły poszukiwania z użyciem dronów i helikoptera przez kilka dni, schwytanie zwierzęcia wcale nie było łatwe. Ostatecznie akcja zakończyła się sukcesem, ale też licznymi pytaniami: jak doszło do ucieczki i dlaczego zebra w ogóle znalazła się w Tennessee?

Tajemnicze zniknięcie

Zwierzę trafiło do miejscowości Christiana w środkowym Tennessee 30 maja. Właściciele zgłosili jego zaginięcie dopiero następnego dnia. Szczegóły dotyczące okoliczności ucieczki Eda do dziś pozostają nieznane. Nie wiadomo, czy zebra uciekła z zagrody, czy też doszło do błędu w zabezpieczeniach. Władze nie ujawniają również informacji na temat tego, jakim dokładnie transportem Ed dotarł do Tennessee.

Zebra na osiedlu i autostradzie

Tymczasem Ed nie próżnował. Nagrania wideo, które pojawiły się w sieci, pokazały zebrę w zupełnie niecodziennych dla niej okolicznościach. Zwierzę galopowało po autostradzie międzystanowej, co zmusiło władze do zamknięcia drogi. Zebry nie udało się jednak złapać, bo Ed uciekł w zalesiony obszar.

Pojawiły się również relacje świadków, którzy widzieli zebrę spacerującą po osiedlu mieszkaniowym – między domami, na trawnikach, w zupełnie nowym dla niej środowisku.

Jeden z mieszkańców opublikował nagranie z komentarzem: „Galopowała po osiedlu jakby szukała miejsca, które zna”. Internauci nie zawiedli – błyskawicznie powstały memy, a Ed stał się viralową sensacją.

Ed wrócił do domu

Po kilku dniach nieskutecznych prób schwytania Eda do akcji wkroczyły bardziej zaawansowane technologie. Biuro szeryfa hrabstwa Rutherford poinformowało, że służby namierzyły zebrę z użyciem drona, gdy przebywała w zalesionym terenie. Później została odnaleziona na pastwisku w miejscowości Christiana. Tam udało się ją w końcu schwytać bezpiecznie i bez narażania życia zwierzęcia.

Jednak nawet moment pojmania nie był typowy. Ed został najpierw uśpiony, a następnie związany – wszystko zgodnie z procedurami, które miały zapewnić mu bezpieczeństwo i zapobiec ucieczce. Kolejnym etapem była wyjątkowo widowiskowa operacja transportu.

Zebra została przetransportowana w specjalnej sieci podwieszonej do helikoptera. Na jednym z nagrań z akcji wyraźnie widać, jak z siatki wystaje głowa zwierzęcia, unoszonego w powietrzu w kierunku przyczepy transportowej.

Czy można mieć zebrę?

Choć dla wielu może się to wydawać zaskakujące, posiadanie zebry w stanie Tennessee jest całkowicie legalne. Dziennik „USA Today” zwrócił uwagę, że lokalne przepisy nie zakazują trzymania takich zwierząt, choć wymagają spełnienia określonych warunków dotyczących ich hodowli i zabezpieczenia.

Po akcji ratunkowej zebra została przekazana właścicielom, którzy mieli obowiązek dopilnować, by zwierzę zostało poddane badaniom weterynaryjnym.

5 minut kangurzycy Sheili

Pościg za Edem nastąpił miesiąc po tym, jak lokalne władze w Alabamie musiały zamknąć drogę, po której biegał kangur. Zwierzę o imieniu Sheila zakłóciło ruch drogowy i spowodowało kolizję dwóch pojazdów. Sheila została schwytana i zwrócona właścicielowi.

