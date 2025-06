Książę William w żałobie. Tragiczna śmierci jego wieloletniego znajomego

53-letni Sunjay Kapur, znany indyjski miliarder i prezes globalnego giganta części samochodowych Sona Comstar, zasłabł podczas gry w polo w Anglii w czwartek 12 czerwca. Dokładna przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana, ale według wstępnych doniesień do zgonu mogło dojść z powodu użądlenia przez pszczołę w usta, co wywołało wstrząs anafilaktyczny, który doprowadził do zatrzymania akcji serca – poinformowało Daily Mail.

Sunjay Kapur nie żyje. Przyjaciel księcia Williama zmarł po użądleniu przez pszczołę

Być może Kapur nie wiedział, że ma alergię. Źródła bliskie rodzinie zapewniały, że miliarder cieszył się doskonałym zdrowiem. Na kilka godzin przed śmiercią wykształcony w Wielkiej Brytanii biznesmen złożył wzruszający hołd osobom, które zginęły w katastrofie samolotu w Indiach. Kapur był znany ze swojego zamiłowania do gry w polo.

Biznesmen w przeszłości był również żonaty z projektantką mody Nanditą Mahtanim. Ich małżeństwo przetrwało jednak dwa lata, zanim para rozstała się w 2003 r. W tym samym roku Kapur ożenił się z gwiazdą Bollywood Karismą Kapoor, z którą miał dwójkę dzieci. Ich związek zakończył się w 2014 r. Była żona zarzucała m.in. miliarderowi, że ten któregoś czasu poszedł grać w polo z księciem Williamem, kiedy ich syn czteromiesięczny był bardzo chory.

Mocne słowa byłej żony pod adresem miliardera. „Nigdy nie zrobił nic wartego wspomnienia”

– Zdałam sobie również sprawę, że ożenił się ze mną tylko dlatego, że byłam sławną i odnoszącą sukcesy gwiazdą filmową, co ułatwiłoby mu bycie opisywanym w prasie. Zaskoczyło mnie to, że zawsze chciał być znany publicznie i być sławny, ale ponieważ nigdy nie dokonał żadnego czynu wartego wspomnienia, nie był w stanie przyciągnąć żadnej uwagi – komentowała.