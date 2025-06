Największe tropikalne jezioro pozieleniało. Naukowcy biją na alarm

Zespół badaczy przeprowadził szczegółowe analizy, pobierając próbki z różnych części jeziora. Otrzymane wyniki rzucają światło na globalne zagrożenia związane z działalnością człowieka i skutkami zmian klimatycznych.

Wściekle zielona woda? Winne cyjanobakterie

Zmiana koloru jeziora wywołała falę spekulacji. Badania jednak jednoznacznie wykazały, że za ten efekt odpowiadają cyjanobakterie, znane powszechnie jako sinice. Choć te mikroorganizmy miały kluczowy wpływ na rozwój życia na Ziemi miliardy lat temu, dziś mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i ekosystemów.

Sinice rozkwitają w ciepłych, bogatych w związki azotu i fosforu wodach. Ich nadmiar najczęściej pochodzi z nawozów sztucznych, ścieków i obornika. Gdy warunki sprzyjają, cyjanobakterie szybko się namnażają, tworząc toksyczne zakwity, które mogą zagrażać ludziom, zwierzętom oraz całym ekosystemom. Kontakt z wodą zanieczyszczoną toksynami sinicowymi – poprzez kąpiel, picie lub spożycie ryb – może być niebezpieczny dla zdrowia.

Problem Jeziora Wiktorii to zaledwie fragment większej układanki

Eksperci odkryli również coś, co może zmienić sposób, w jaki postrzegamy sinice. Podczas analiz zidentyfikowali ponad 300 dotąd nieznanych genów odpowiedzialnych za produkcję nowych związków chemicznych. Może to otworzyć drogę do przełomowych badań nad ich zastosowaniem – zarówno w medycynie, jak i w technologii.

Zespół badawczy podkreśla, że problem Jeziora Wiktorii to zaledwie fragment większej układanki. Eutrofizacja zbiorników wodnych, związana z intensywną działalnością człowieka, staje się bowiem globalnym wyzwaniem. Wraz ze wzrostem temperatur spowodowanym zmianami klimatycznymi, zakwity sinic mogą stać się jeszcze powszechniejsze i groźniejsze.

Opublikowane w czasopiśmie Environmental Microbiology wyniki badań dają jednak nadzieję na lepsze zrozumienie problemu – i na znalezienie jego rozwiązań.

