Tragedia w kurorcie uwielbianym przez turystów. Nie żyje Polak

Greckie media donoszą o tragicznych zdarzeniach, do jakich doszło na Krecie w niedzielę, 15 czerwca. Straż przybrzeżna poinformowała, że w ten dzień w wyniku utonięcia śmierć poniosły cztery osoby.

Cztery ofiary utonięcia na Krecie. Jedną z nich jest Polak

U ujścia rzeki Anapodari w Heraklionie znaleziono nieprzytomną 80-letnią Greczynkę. Kobietę przewieziono do pobliskiego szpitala. Jej życia nie udało się uratować, stwierdzono zgon. W tym samym mieście doszło do drugiego tragicznego zdarzenia. Z morza wyciągnięto 73-letniego turystę z Ukrainy. Mężczyznę znaleziono w wodzie martwego.

Kolejną ofiarą niedzieli była 94-letnia Greczynka. Nieprzytomną kobietę zauważono w wodzie w miejscowości Chersonisos. Akcja ratunkowa nie przyniosła rezultatów – seniorka zmarła.

Portal agonaskritis.gr przekazał informację o śmierci turysty z Polski. Według medialnych doniesień w morzu zauważono nieprzytomnego mężczyznę. Świadkowie zdarzenia wyciągnęli Polaka na brzeg i wezwali pomoc. Życia 56-latka nie udało się uratować – mężczyzna zmarł. Do tragedii doszło w miejscowości Retimno.

Śmierć w wodzie. Dramatyczne statystyki

W Grecji w 2023 roku w wyniku aktywności związanych z wodą śmierć poniosło 407 osób. Zdecydowana większość (400) miała miejsce w morzu, a pozostałe na terenie jezior, rzek i basenów.

Statystyki wskazują, że utonięcie było przyczyną śmierci w większości przypadków – 260 na 407 przypadków.

Ponad 91 proc. (331 na 407) zmarłych to seniorzy – osoby powyżej 60. roku życia. 59 ofiar to osoby w wieku 18-59, 5 osób to nieletni. Nie jest znany wiek w przypadków 5 zdarzeń.

Prawie 1/3 ofiar (124 przypadki) to zagraniczni turyści, a 2/3 to Grecy. Narodowość czterech ofiar nie jest znana.

