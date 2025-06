Zmiany w Watykanie. Papież Leon XIV podjął decyzję. Dwie szczególne daty

Robert Francis Prevost 8 maja został wybrany na papieża. Po 1,5 miesiącu od tego wydarzenia Watykan dostosował swój kalendarz do tego wydarzenia – podał portal Vatican News. Wszystko przez to dzień wyboru nowego papieża jak i jego imieniny są świętami państwowymi Watykanu. Leon XIV swoje imieniny obchodzi 17 września. W przyszłości ten dzień będzie wolnym od pracy w Watykanie.

Watykan. Papież Leon XIV ustanawia dwa nowe święta państwowe

W związku z tym z kalendarza zostanie usunięty 13 marca, czyli dzień, w którym w 2013 r. na głowę Kościoła katolickiego został wybrany Franciszek. Jorge Mario Bergoglio imieniny obchodził z kolei 23 kwietnia. Dniem wolnym nie są za to urodziny papieża. Franciszek, który urodził się 17 grudnia, nie robił w związku tym większego zamieszania. Leon XIV 70. urodziny będzie kończył 14 września.

Serwis Aleteia przypomniał z kolei o znaczeniu watykańskich świąt. „Po pierwsze to przypomnienie wszystkim wierzącym, jak ważna jest modlitwa w intencji Ojca Świętego. Stoi przed nim trudne zadanie i potrzebuje on naszego wsparcia i modlitwy. Po drugie to zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest świętowanie w naszej codzienności: oderwanie się od codziennych spraw, odpoczynek i zrobienie sobie choćby małej przyjemności” – podkreślono.

Papież Franciszek o wolnych niedzielach

Franciszek tuż po wyborze na papieża apelował o to, aby niedziela była wolna od pracy z wyjątkiem najważniejszych służb. Głowa Kościoła katolickiego zwracała uwagę, aby kwestie gospodarcze, ekonomiczne i handlowe nie miały pierwszeństwa przed sprawami ludzkimi, rodzinnymi i przyjacielskimi. – Może nadszedł moment, by zastanowić się, czy praca w niedzielę to prawdziwa wolność – mówił Franciszek w 2014 r.

