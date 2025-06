Papież Leon XIV zaapelował o powstrzymanie wojny. „Niech dyplomacja uciszy broń”

Podczas popołudniowej modlitwy Anioł Pański papież Leon XIV nie unikał tematu wojny i amerykańskiego ataku na Iran. Przypomniał o tragicznej sytuacji Palestyńczyków, która w obliczu nowych wydarzeń może zejść na dalszy plan.

Leon XIV po ataku USA na Iran: Ludzkość błaga o pokój

— Napływają alarmujące informacje z Bliskiego Wschodu, zwłaszcza z Iranu. W tym dramatycznym scenariuszu, który dotyczy Izraela i Palestyny, istnieje ryzyko, że zapomniane zostanie codzienne cierpienie ludności, szczególnie w Strefie Gazy i na innych terytoriach, gdzie coraz bardziej nagląca staje się pilna potrzeba pomocy humanitarnej – mówił.

— Dziś bardziej niż kiedykolwiek ludzkość woła i błaga o pokój. To wołanie o odpowiedzialność i rozsądek, które nie może zostać zduszone przez szczęk oręża i słowa, które podżegają do konfliktu – podkreślał Ojciec Święty. Zaznaczał, że każdy członek wspólnoty międzynarodowej ma moralny obowiązek, by dążyć do powstrzymania „tragedii wojny”, nim stanie się ona „nieodwracalną otchłanią”.

— Wojna nie rozwiązuje problemów, lecz je potęguje i powoduje głębokie rany w historii narodów, których zabliźnienie wymaga wielu pokoleń. Żadne zbrojne zwycięstwo nie może wynagrodzić bólu matek, strachu dzieci i ukradzionej przyszłości. Niech dyplomacja uciszy broń i niech narody kreślą swoją przyszłość poprzez dzieła pokoju, a nie przemoc i krwawe konflikty – podkreślał Leon XIV.

Stany wmieszały się w wojnę Izraela z Iranem

Od 13 czerwca Izrael prowadzi wojnę z Iranem, nazywaną oficjalnie „operacja wojskową”. Ataki opierają się na twierdzeniach o ryzyku stworzenia przez Iran bomby atomowej w bliskiej przyszłości. Teheran ma rzekomo dysponować wzbogaconym uranem w ilości pozwalającej mu na stworzenie 9 takich bomb.

Prezydent USA Donald Trump w niedzielę poinformował o przeprowadzeniu ataków na cele w Fordo, Natanz i Isfahanie. Irańczycy zapewniali jednak, że zdołali wycofać cenne materiały z tych lokalizacji. W odpowiedzi Iran zaatakował Izrael, a szef MSZ Abbas Aragczi zapowiedział, że USA będą ponosić „wieczne konsekwencje” za swój atak.

Czytaj też:

Rzecznik Kremla zabrał głos po ataku USA na Iran. Mówił o spotkaniu prezydentówCzytaj też:

Netanjahu podziękował USA za atak na Iran. „Punkt zwrotny w historii”