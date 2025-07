Podpalenia i zamieszki w Paryżu. Zatrzymano ponad 170 osób

Centralnym punktem obchodów w Paryżu był spektakularny pokaz fajerwerków przy Wieży Eiffla, który zgromadził dziesiątki tysięcy mieszkańców i turystów. Widzowie zapełnili okolice Pola Marsowego, mimo obowiązujących ograniczeń i wzmocnionych środków bezpieczeństwa. Tuż po zakończeniu oficjalnych wydarzeń rozpoczęły się niepokojące incydenty, które zmusiły służby porządkowe do szybkiej reakcji.

„Doszło do ostrzeliwania racami funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa, do podpalania koszy na śmieci, a nawet do wznoszenia barykad” – relacjonował prefekt paryskiej policji Laurent Nunez. Dodał też stanowczo: „Nie nazwałbym tego spokojną nocą”.

Bezpieczeństwo priorytetem

Władze przygotowały się na potencjalne zagrożenia. Do pilnowania porządku zmobilizowano ponad 11,5 tysiąca policjantów i żandarmów, których rozlokowano na terenie aglomeracji paryskiej. Ich działania miały nie tylko charakter interwencyjny, ale też prewencyjny.

W ciągu kilku dni poprzedzających święto przeprowadzono ponad 250 kontroli, obejmujących zarówno pojazdy, jak i punkty handlowe oferujące środki pirotechniczne. Służby przejęły niemal 15 tysięcy rac i fajerwerków, co – jak zaznaczył Nunez – jest „ogromną liczbą”.

Mimo tak rozbudowanych działań profilaktycznych nie udało się uniknąć groźnych incydentów. Najpoważniejszy z nich miał miejsce w departamencie Sekwana-Saint-Denis, gdzie nieznani sprawcy podpalili samochód. Ogień szybko rozprzestrzenił się na przyległą salę gimnastyczną, która została doszczętnie zniszczona. Na szczęście obyło się bez ofiar.

Dzień Bastylii pod coraz większym nadzorem

Podwyższone środki bezpieczeństwa obowiązywały w Paryżu już od weekendu i zostały utrzymane aż do wtorku. Władze obawiały się powtórki z ubiegłorocznych wydarzeń, kiedy to doszło do zamieszek i masowych dewastacji po śmierci nastolatka podczas policyjnej kontroli w Nanterre. Tegoroczne napięcia nie miały wprawdzie tak dramatycznego tła, ale napięcie społeczne, szczególnie na przedmieściach, pozostało wysokie.

