Ognista furia z serca Kamczatki. NASA pokazało „demoniczne” zdjęcie

To widowiskowe zdjęcie, wykonane przez satelitę Aqua należącego do Amerykańskiej Agencji Kosmicznej NASA, ukazuje moment wyjątkowej aktywności erupcyjnej Kluczewskiego. Wulkan wyrzucił wtedy do atmosfery ziemskiej kolosalny pióropusz popiołu i dymu, który sięgnął długości około 1600 kilometrów. To brutalne przypomnienie o niszczycielskiej potędze przyrody w obrębie Pacyficznego Pierścienia Ognia.

Gigant Kamczatki. Oto wulkan Kluczewski

Kluczewski, znany również jako Kluczewska Sopka, to aktywny stratowulkan zlokalizowany na półwyspie Kamczatka w Rosji. W regionie tym znajduje się ponad 300 wulkanicznych stożków, a sam Kluczewski wznosi się na wysokość 4754 metrów nad poziomem morza, co czyni go najwyższym wulkanem całego kontynentu euroazjatyckiego – według danych Globalnego Programu Wulkanizmu prowadzonego przez Instytut Smithsona.

Zarejestrowana erupcja miała miejsce między 22 czerwca a 31 grudnia 2023 roku. W jej trakcie nastąpiło uwolnienie dwóch jasnych strumieni lawy przypominających diabelskie rogi oraz wyniesienie w powietrze chmury pyłu wulkanicznego, popiołu i toksycznych gazów. To zjawisko było tak intensywne, że doprowadziło do czasowego wstrzymania ruchu lotniczego nad Kamczatką.

twitter

Erupcja widziana z kosmosu

Według Obserwatorium NASA, kolumna erupcyjna osiągnęła aż 12 kilometrów wysokości nad powierzchnią planety, rozciągając się na ponad 1600 kilometrów nad wodami Pacyfiku.

Obraz w sztucznych kolorach ukazuje lawę wyraźnie dzięki zastosowaniu promieniowania podczerwonego. Natomiast chmury atmosferyczne wokół wulkanu zaznaczono niebieskim odcieniem, aby łatwiej odróżnić je od ciemniejszego pióropusza popiołu i gazów.

Kluczewski należy do najbardziej aktywnych wulkanów Kamczatki. Od początku XXI wieku zarejestrowano co najmniej 18 jego wybuchów. W ciągu ostatnich stu lat eksplodował ponad 60 razy, co potwierdza jego dynamiczny charakter – podaje Global Volcanism Program.

Nowa faza aktywności rozpoczęła się w kwietniu 2025 roku i nadal trwa. Choć do maja intensywność zjawisk wulkanicznych nieco osłabła, naukowcy pozostają czujni.

Kamczacka kraina ognia

W bezpośrednim sąsiedztwie Kluczewskiego znajduje się wulkan Bezimienny, mierzący około 3000 metrów. Przez wiele lat uznawano go za wygasły, aż do spektakularnej erupcji w 1955 roku. Od tamtej pory aktywował się kilkukrotnie.

W promieniu 32 kilometrów wokół Kluczewskiego leży jeszcze czterech potężnych sąsiadów: Tołbaczik, Uszkowski, Zimina i Udina. Wszystkie te formacje geologiczne – w tym sam Kluczewski – powstały w ostatnich 10 tysiącach lat, co geologicznie uznawane jest za czas bardzo młody.

Półwysep Kamczatka, leżący w tak zwanym Pacyficznym Pierścieniu Ognia, stanowi jedno z najaktywniejszych sejsmicznie miejsc na Ziemi. To obszar, gdzie płyty tektoniczne nieustannie się ścierają, prowadząc do częstych erupcji wulkanów i trzęsień ziemi. Szacuje się, że w obrębie Pierścienia znajduje się około 75 procent wszystkich czynnych wulkanów na naszej planecie i dochodzi tam do blisko 90 procent globalnych wstrząsów sejsmicznych.

Czytaj też:

„Serce Ziemi” pulsuje pod Afryką. To zjawisko może całkowicie zmienić mapę świataCzytaj też:

Kolumna dymu na 18 km. Przez wybuch wulkanu zawieszono loty