Tajemnicza śmierć pasażerki autobusu. Do ciała miała przyczepione telefony

W Brazylii doszło do tajemniczej śmierci 20-letniej pasażerki autobusu. Kobieta podczas podróży zaczęła skarżyć się na duszności, później doszło do ataku przypominające padaczkowy i zatrzymania akcji serca. Zmarła miała do ciała przyczepionych kilka paczek, w której znajdowało się 26 telefonów komórkowych. Służby prowadzą śledztwo.

O tajemniczej śmierci poinformował „The Mirror". Do zdarzenia doszło podczas podróży autobusem do São Paulo. 20-letnia pasażerka gorzej się poczuła. Podczas postoju w mieście Guarupuava w stanie Parana stan kobiety na tyle się pogorszył, że wezwano służby medyczne. Tajemnicza śmierć pasażerki autobusu w Brazylii. Duszności, atak padaczki i zatrzymanie akcji serca Na miejsce przybyła karetka pogotowia. Kobieta została przebadana, była przytomna, ale miała duszności. Zgodnie z relacją „The Mirror" niedługo później u kobiety wystąpiły objawy przypominające napad padaczkowy. Doszło do niewydolności oddechowej, a następnie do zatrzymania akcji serca. Akcja reanimacyjna trwała przez około 45 minut, ale ratownicy medyczni nie uratowali życia 20-latki. Ratując życie kobiety dokonano zaskakującego odkrycia. 20-latka do swojego ciała miała przymocowanych kilka paczek. Znajdowały się w nich iPhone'y. Służby podały później, że zmarła transportowała w sumie 26 telefonów. Brazylia. Służby badają okoliczności śmierci 20-latki. Do ciała miała przyczepionych 26 telefonów Tajemnicze znalezisko skłoniło policję do wezwania specjalistycznego oddziału z psami tropiącymi, które jednak nie znalazły żadnych narkotyków lub innych podejrzanych materiałów. Skonfiskowano jedynie kilka butelek alkoholu, które 20-latka przewoziła w swoim bagażu. Służby prowadzące dochodzenia w sprawie śmierci kobiety czekają na raporty dotyczące przyczyny zgonu kobiety. Wstępnie ustalono, że zmarła podróżowała samotnie z Foz do Iguaçu (miasto w południowej Brazylii) do São Paulo. Oba miasta dzieli ponad 1 000 km. Skonfiskowane 26 telefonów komórkowych przekazano do Federalnego Urzędu Skarbowego. Władze nie ujawniły tożsamości zmarłej kobiety.

