Szokujący zwrot ws. porwania niemowlęcia. „Nieścisłości w zeznaniach matki”

Biuro Szeryfa Hrabstwa San Bernardino zgłoszenie porwania 7-miesięcznego niemowlęcia odebrało w czwartek 14 sierpnia. Do zdarzenia miało dojść przy Yucaipa Boulevard w mieście Yucaipa w Kalifornii. Rebecca Haro twierdziła, iż przed godziną 20 została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę.

Kalifornia. Zgłoszono porwanie 7-miesięcznego Emmanuela Haro

Matka Emmanuela Haro opowiadała, że w momencie ataku zmieniała synkowi pieluchę przed sklepem Big 5 Sporting Goods. W wyniku ataku miała stracić przytomność, a po ocknięciu się zobaczyła jedynie, że jej dziecko zniknęło.

Kobieta twierdziła, że przed otrzymaniem ciosu nieznany mężczyzna powiedział do niej „Hola”. Jak mówiła dziennikarzom, po odzyskaniu przytomności przeszukała samochód i sklep w poszukiwaniu dziecka. Następnie zadzwoniła pod numer alarmowy 911. W materiale telewizyjnym na jej twarzy widoczny był siniak pod okiem.

Policja zajmująca się tą sprawą poinformowała o licznych przesłuchaniach. Przepytano m.in. rodziców zaginionego dziecka: Jake'a oraz Rebeccę Haro. W komunikacie biura szeryfa podkreślono, że już w początkowych zeznaniach kobiety dostrzeżono nieścisłości. Miała ona odmówić dalszego przesłuchania.

Porwanie Emmanuela Haro. Śledczy niczego nie wykluczają

Śledczy zaznaczyli, iż nie mogą wykluczyć żadnego scenariusza. Poszukiwania 7-miesięcznego niemowlęcia trwają. W momencie zaginięcia dziecko miało na sobie czarny kombinezon Nike. Według rysopisu chłopiec ma około 60 cm wzrostu, brązowe włosy i brązowe oczy.

Funkcjonariusze z wyspecjalizowanej jednostki do poszukiwań kontynuują swoje działania. Korzystają z pomocy psów tropiących. W komunikacie służb zaznaczono, że na chwilę obecną nie ma informacji o ewentualnych podejrzanych.

USA. Wycofano nagrodę za odnalezienie dziecka

Dziennikarze Fox News Digital dowiedzieli się, że rodzice dziecka „nie współpracowali w pełni” i „odmówili dalszej rozmowy ze śledczymi”. Sprawa przyciągnęła uwagę grup pozarządowych, z których jedna zaoferowała 5 tys. dolarów nagrody za informację o dziecku. Dzień później jednak ofertę wycofano.

„Nie możemy w dobrej wierze wykorzystywać naszych zasobów i naszego zespołu, kiedy w tej sprawie tak wiele brakuje. Niepokoi nas głównie niespójność szczegółów i nagła decyzja matki o zerwaniu komunikacji ze stróżami prawa oraz naszym zespołem gotowym do pomocy” – przekazano w oświadczeniu.

