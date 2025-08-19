Polak zginął w najpotężniejszym masywie górskim całych Alp. Wszczęto śledztwo

W niedzielę 17 sierpnia 2025 roku para alpinistów podczas swojej wyprawy na lodowcu Monte Rosa w szwajcarskim kurorcie Zermatt usłyszała wołanie o pomoc dochodzące ze szczeliny lodowcowej. Udało im się zlokalizować, skąd dochodzi głos i natychmiast powiadomili służby ratownicze.

Szwajcaria. Tragedia w kurorcie Zermatt, 34-letni Polak nie żyje

Na miejsce zdarzenia zadysponowano śmigłowiec, dzięki któremu udało się wydobyć poszkodowanego ze szczeliny. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń. Na miejscu udzielono mu pomocy medycznej, a następnie przetransportowano 34-latka do szpitala w Sion. Alpinisty nie udało się jednak uratować.

Zmarł wieczorem w wyniku odniesionych obrażeń. Ofiarą okazał się Polak. Policja kantonu Valais poinformowała, że prokuratura wszczęła dochodzenie ws. śmierci mężczyzny. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób alpinista wpadł do szczeliny. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśnianie.

Monta Rosa jednym z najbardziej wymagających regionów Alp. Często dochodzi tu do wypadków

Lodowiec Monte Rosa to najpotężniejszy masyw górski całych Alp. Znajduje się na granicy Włoch i Szwajcarii. Wschodnia ściana Monte Rosa, znana również jako najdłuższa ściana lodowa w Europie, jest popularną trasą alpinistyczną. Monte Rosa należy do najbardziej spektakularnych, ale także najbardziej wymagających regionów Alp.

Często dochodzi tam do wypadków. Ich głównymi przyczynami są przeoczone szczeliny lodowcowe, nagłe zmiany pogody, czy niewystarczające wyposażenie. Eksperci zalecają, aby wycieczki po lodowcu odbywać wyłącznie z zabezpieczeniem linowym oraz w towarzystwie doświadczonych przewodników górskich.

Czytaj też:

Tragiczna śmierć mistrzyni olimpijskiej. Świat sportu jest w szoku!Czytaj też:

Brawura? Byle nie w górach