Pierwszy człowiek zakażony śrubowcem. Mucha z ciała ofiary robi inkubator dla larw

Ta mucha pasożytnicza zwykle atakuje bydło i inne zwierzęta gospodarskie. Pacjentem jest mężczyzna z Maryland, który przybył do USA z Gwatemali.

Zakażone ciało staje się inkubatorem dla larw

Śrubowiec to owad, którego samice składają jaja w ranach zwierząt stałocieplnych. Wylęgające się larwy drążą tkanki żywego organizmu. Bez leczenia pasożyty mogą doprowadzić do śmierci gospodarza.

Choć u ludzi zakażenia należą do wyjątkowych, przypadek stanowi poważne zagrożenie i wymaga szybkiego usunięcia larw z ciała pacjenta.

Śrubowiec szybko się rozprzestrzenia

Eksperci ostrzegają, że owad rozprzestrzenia się coraz dalej na północ, opuszczając tereny Ameryki Środkowej. Dla hodowców i rolników to potencjalna katastrofa – inwazja pasożyta jest w stanie zabić całe stado w kilka tygodni, powodując straty sięgające miliardów dolarów.

Stany Zjednoczone już wcześniej zakazały importu bydła z Meksyku i zapowiedziały utworzenie nowych ośrodków zajmujących się hodowlą sterylnych much, które wypuszczane masowo mają ograniczać rozprzestrzenianie się śrubowca. Podobne działania prowadzą także władze Meksyku.

Ameryka Północna wyeliminowała pasożyta ponad pięćdziesiąt lat temu, lecz dziś znów pojawia się on jako rosnący problem.

Beth Thompson, weterynarz z Dakoty Południowej, przekazała agencji Reuters, że o przypadku w Maryland dowiedziała się w ubiegłym tygodniu od osoby bezpośrednio zaangażowanej w sprawę. Drugie źródło – pragnące zachować anonimowość – potwierdziło, że 20 sierpnia dyrektor organizacji Beef Alliance poinformował przedstawicieli branży hodowlanej, iż Centra Kontroli i Prewencji Chorób potwierdziły zakażenie. Informację tę przekazał również przedstawiciel władz stanu Maryland.

Owady kontra owady

Specjaliści podkreślają, że ewentualne rozprzestrzenienie się śrubowca mogłoby przynieść ogromne straty gospodarcze. Tylko w Teksasie szacuje się je na około 1,8 miliarda dolarów. Dlatego służby planują masowe uwalnianie sterylnych owadów – strategię, która w latach sześćdziesiątych umożliwiła skuteczne zwalczenie pasożyta. Podobne programy prowadzi także Meksyk. Obecnie jedyny w pełni działający zakład produkujący sterylne owady mieści się w Panamie, lecz jego możliwości nie pokrywają rosnącego zapotrzebowania.

Amerykańskie władze federalne i stanowe zapewniają, że wdrożono środki zapobiegawcze. Nie ujawniono jednak ani szczegółów dotyczących zdrowia pacjenta, ani ewentualnego ryzyka kolejnych przypadków.

Eksperci ostrzegają również, że sam fakt wykrycia zakażenia u człowieka w USA może wywołać wstrząs na rynku kontraktów terminowych na wołowinę i bydło. Ceny są już rekordowo wysokie z powodu ograniczonej podaży, a liczba sztuk bydła w Stanach Zjednoczonych spadła do najniższego poziomu od siedemdziesięciu lat.

