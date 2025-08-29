Ważne spotkanie w Warszawie. Zełenski zwrócił się do Nawrockiego

W poniedziałek 28 sierpnia do Belwederu na zaproszenie Karola Nawrockiego przybyli prezydenci Litwy, Estonii, Łotwy oraz premier Danii, odpowiednio: Gitanas Nauseda, Alar Karis, Edgars Rinkevics i Mette Frederiksen. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo w regionie Bałtyku oraz sprawy związane z wywołaną przez Rosję wojną w Ukrainie, a także stan rozmów pokojowych toczonych pod kierownictwem Donalda Trumpa.

Głowa polskiego państwa dwukrotnie uczestniczyła w telekonferencji organizowanej przez przywódcę USA z udziałem liderów państw europejskich oraz sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Uczestnicy szczytu, który ma być przygotowaniem Nawrockiego do przyszłotygodniowej wizyty w Waszyngtonie, wzięli też udział w telekonferencji z udziałem Wołodymyra Zełenskiego.

Europejscy przywódcy w Warszawie o bezpieczeństwie regionu. Zełenski dziękuje Nawrockiemu

Prezydent Ukrainy po wydarzeniu podziękował polskiemu odpowiednikowi w mediach społecznościowych „za zorganizowanie ważnego spotkania”. Zdaniem Zełenskiego „była to cenna okazja do zsynchronizowania stanowisk przed ważnymi wydarzeniami dyplomatycznymi”. Ukraiński przywódca podziękował również pozostał uczestnikom szczytu za „słowa wsparcia i szczere kondolencje po wczorajszym ataku Rosji”.

„Nasza siła tkwi w jedności. Pocieszające jest to, że nasze stanowisko jest jednomyślne: aby doprowadzić do pokoju, konieczne jest wywarcie większej presji na Rosję. Sankcje są dotkliwe i muszą pozostać na stole. Odmowa Moskwy udziału w rozmowach na szczeblu przywódców musi spotkać się z konkretnymi decyzjami” – przekonywał Zełenski.

Prezydent Ukrainy o katastrofie F-16, w której zginął polski pilot. „Jesteśmy głęboko zasmuceni”

„Niezwykle ważne jest, abyśmy utrzymywali stałą koordynację, współpracując ściśle, aby zapewnić, że wspólne stanowisko Europy będzie wyraźnie słyszalne w Waszyngtonie” – podsumował prezydent Ukrainy. Zełenski wyraził także „głęboki smutek” w związku z katastrofą myśliwca F-16 podczas Air Show Radom 2025, w wyniku której zginął pilot Maciej „Slab” Krakowian”.

