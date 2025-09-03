Katastrofa słynnej kolejki w Lizbonie. Jest wielu rannych

W stolicy Portugalii doszło do groźnie wyglądającego wypadku z udziałem ikonicznej miejskiej kolejki. W zdarzeniu ucierpieć miało dużo osób. CNN Portugal donosiło o 20 rannych, w tym co najmniej 5, których stan oceniany jest jako poważny. Niestety, kolejne komunikaty były gorsze. Doliczono się aż 9 osób w stanie ciężkim i 3 zabitych.

Wykolejenie wagonu słynnej kolejki miało miejsce późnym popołudniem. Doszło do niego między dzielnicami Blaixa i Bairro Alto. W pierwszych etapach akcji ratunkowej świadkowie naliczyli około 60 przedstawicieli służb: policji, straży pożarnej i medyków.

Wkrótce więcej informacji