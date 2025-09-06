Nowe informacje o katastrofie w Lizbonie. Wśród ofiar jest pracownik kolejki

Do katastrofy słynnej kolejki w Lizbonie doszło w środę wieczorem. Według portugalskich mediów przyczyną tragedii miało być zerwanie liny, która ciągnie kolejkę po stromym torze. W efekcie wagon z impetem uderzył w jeden z budynków.

Z najnowszych doniesień wynika, że 15 osób zginęło na miejscu, jedna w szpitalu, a 23 zostały ranne. Jak informuje BBC, wśród ofiar jest pięciu Portugalczyków, a także trzech Brytyjczyków, dwóch obywateli Korei Południowej, dwóch Kanadyjczyków, Amerykanin, Ukrainiec, Szwajcar i Francuz. Jedna z ofiar to pracownik kolejki. Wśród rannych jest między innymi trójka Portugalczyków, jeden Niemiec, jeden Koreańczyk, Szwajcar, obywatel Republiki Zielonego Przylądka i Marokańczyk.

Sześć osób wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Początkowo media podawały, że jedną z ofiar jest obywatel Niemiec, który na pokładzie kolejki znajdował się wraz ze swoją partnerką i trzyletnim synem. Jak się jednak okazuje, mężczyzna przeżył, matka chłopca również, ale jest w krytycznym stanie. Trzylatek odniósł tylko lekkie obrażenia. W zdarzeniu brali udział również obywatele Hiszpanii, Izraela, Brazylii, Włoch i Francji.

Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy

CNN Portugal donosiło początkowo o 20 rannych, w tym co najmniej 5, których stan oceniany był jako poważny. Niestety, kolejne komunikaty były gorsze. Doliczono się aż 9 osób w stanie ciężkim i 3 zabitych. Później portugalska telewizja SIC informowała o „co najmniej 15 zabitych”. Czwartek był w całym kraju dniem żałoby narodowej, natomiast w Lizbonie, zgodnie z decyzją burmistrza Carlosa Moedasa, żałoba potrwa trzy dni. Polityk podkreślił, że „doszło do tragedii, jakiej miasto nigdy nie doświadczyło”.

Wykolejenie wagonu słynnej kolejki miało miejsce późnym popołudniem. Doszło do niego między dzielnicami Blaixa i Bairro Alto. Władze miasta wstrzymały kursowanie pozostałych kolejek linowych w mieście i nakazały przeprowadzenie natychmiastowych kontroli. Służby wciąż wyjaśniają dokładne przyczyny tragedii.

