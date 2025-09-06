Izrael nasila ataki na Strefę Gazy. „Pilne ostrzeżenie dla mieszkańców”

W ostatnim czasie Izrael nasilił ataki na Strefę Gazy. Jak informuje Reuters, izraelskie wojsko zwróciło się do mieszkańców Gazy, aby opuścili miasto i udali się na południe, ponieważ siły izraelskie wkraczają w głąb największego obszaru miejskiego enklawy. "Od kilku tygodni izraelskie siły zbrojne prowadzą ofensywę na przedmieściach (Gazy – przyp. red.), po tym, jak premier Izraela Benjamin Netanjahu wydał rozkaz zajęcia go przez wojsko" – zauważa agencja. I dodaje, że według Netanjahu miasto Gaza jest "twierdzą Hamasu", dlatego jego zdobycie ma być konieczne, aby "pokonać palestyńskich bojowników".

Rzecznik izraelskiego armii, Avichay Adraee, do mieszkańców Gazy zwrócił się na portalu X. Zaapelował, aby opuścili miasto i udali się do Chan Junus w południowej części enklawy, gdzie mają otrzymać pożywienie, opiekę medyczną i schronienie. Jak stwierdził Adraee, wyznaczony obszar jest „strefą humanitarną”. W oddzielnych komunikatach wystosował „pilne ostrzeżenie dla mieszkańców” wielu konkretnych budynków, które mają zostać zniszczone przez izraelską armię.

"Siły Obronne Izraela zaatakują budynek w niedalekiej przyszłości ze względu na obecność wewnątrz niego lub w jego pobliżu infrastruktury terrorystycznej Hamasu" – brzmią ostrzeżenia.

Dziesiątki ofiar izraelskich ataków

Reuters informuje, że w czwartek Siły Obronne Izraela ogłosiły, że kontrolują prawie połowę miasta Gaza i około 75 procent całej Strefy Gazy.

W tym tygodniu w atakach zginęły dziesiątki osób. Telewizja Al-Jazeera podawała, że w środę zginęło co najmniej 67 osób, z czego ponad połowa w oblężonym mieście Gaza. W piątek Ministerstwo Zdrowia w Gazie podało, że zginęło co najmniej 30 osób, w tym 20 w mieście Gaza. Natomiast od początku wojny, trwającej już blisko dwa lata, według Palestyńczyków śmierć poniosło już ponad 64 tysiące osób.

