Izraelscy artyści zaatakowani w Warszawie. Naczelny rabin Polski reaguje

Festiwal Warszawa Singera kończył się w niedzielę finałowym koncertem w Teatrze Wielkim. To właśnie w trakcie występu wokalisty Dawida D'Ora z Orkiestrą Sinfonia Viva dwie kobiety podeszły przed scenę i oblały muzyków czerwoną substancją. Ubrudzone zostały także osoby z widowni, które zajmowały miejsca w pierwszym rzędzie.

Festiwal Warszawa Singera. Artysta oblany farbą

Kobiety zostały wyprowadzone, co zarejestrowały nagrania, przesyłane później w mediach społecznościowych. Zaatakowany muzyk przemówił w kilku zdaniach do publiczności i kontynuował występ. Nagrodzony został brawami.

Portal tvn24 uzyskał nieoficjalną informację na temat incydentu w Teatrze Wielkim. Jedna z protestujących miała próbować rozwinąć przed sceną flagę Palestyny. Nie zdążyła jednak tego zrobić, ponieważ ochrona zainterweniowała bardzo szybko.

Atak na izraelskich artystów. Policja zatrzymała kobiety

Policja potwierdziła, że w trakcie koncertu zatrzymała dwie kobiety w wieku 22 i 28 lat. Obie były mieszkankami Warszawy, a zgłoszenie miało wpłynąć od organizatora wydarzenia. Rzecznik śródmiejskiej policji młodszy aspirant Jakub Pacyniak precyzował, że zatrzymania dokonano już przed Teatrem Wielkim. Kobiety zostały bowiem wyprowadzone przez ochronę.

– Ustalenia policjantów wskazują, że kobiety w sposób legalny weszły na wydarzenie artystyczne. Posiadały bilety – podkreślał mł. asp. Pacyniak. – Są w dyspozycji policji. Gromadzimy materiał dowodowy i poddajemy go analizie. Zostaną przesłuchane. Sprawa trafi do prokuratury – dodawał.

Naczelny rabin Polski komentuje incydent w Teatrze Wielkim

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich potępił niedzielny atak. „Jesteśmy zszokowali i oburzeni faktem, że pokojowy koncert Davida D'ora został przerwany dziś wieczorem” – pisał na Facebooku.

„Towarzyszy mi teraz wiele myśli i emocji, ale najważniejsze abyśmy nie pozwolili takim osobom siać między nami podziałów” – podkreślał Schudrich. „Jesteśmy osobami wielu wyznań, wywodzimy się z różnych środowisk, ale dążenie do pokoju zawsze nas jednoczy” – zaznaczał.

