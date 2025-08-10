Największa gwiazda Premier League ma dość milczenia ws. Izraela. „Jak, gdzie i kiedy?”

O śmierci zawodnika Unia Europejskich Związków Piłkarskich poinformowała w mediach społecznościowych w sobotę 9 sierpnia. „Żegnamy Suleimana al-Obeida, »Palestyńskiego Pele«. Talent, który dał nadzieję niezliczonej liczbie dzieci, nawet w najciemniejszych chwilach” – mogliśmy przeczytać w lakonicznym komunikacie.

19-krotny reprezentant Palestyny w swojej karierze grał dla takich klubów jak Khadamat Al-Shatea, Markaz Shabab Al-Am'ari czy Gaza Sport. Zmarł w wieku zaledwie 41 lat, a Palestyńska Federacja Piłkarska opisała wstrząsające okoliczności tej śmierci.

UEFA nie wspomniała ani słowem o tym, że były piłkarz czekał na pomoc humanitarną w południowej części Strefy Gazy. W tym samym miejscu doszło do ataku wojsk Izraela, który doprowadził do śmierci sportowca.

Uwagę na to znaczące przemilczenie zwracała zresztą większość komentujących wpis europejskiej federacji. Domagali się otwartego przyznania, że to Izrael odpowiada za śmierć piłkarza. Jeden z takich komentarzy zamieścił gwiazdor Liverpoolu, bez wątpienia jeden z najlepszych zawodników Premier League w ostatnich sezonach.

Salah pyta o zmarłego piłkarza. „Czy możecie nam powiedzieć?”

„Czy możecie powiedzieć nam, jak zmarł, gdzie i dlaczego?” – dopytywał UEFA Salah. Egipski zawodnik przez długi czas powstrzymywał się od komentowania zbrodni Izraela w Palestynie. Swój najgłośniejszy apel wystosował w październiku 2023 roku. Nawet wtedy jednak nie krytykował otwarcie Izraela, a jedynie prosił o pomoc dla Palestyńczyków.

– Mieszkańcy Gazy pilnie potrzebują żywności, wody i środków medycznych. Wzywam światowych przywódców, aby zapobiegali rzezi niewinnych ludzi. Ludzkość musi zwyciężyć – mówił w nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych. – W ostatnich dniach byliśmy świadkami poważnej przemocy i rozdzierającej serce brutalności. Nie można tygodniami tolerować eskalacji przemocy. Każde życie jest święte i należy je chronić – przypominał.

