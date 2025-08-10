Eksterminacja w Gazie, Nawrocki na wojennej ścieżce i mapa najbogatszych Polaków. Co jeszcze we „Wprost”?

„Kultura eksterminacji”. – Pamięć o Holokauście to jedno, ale bezwarunkowa zgoda na represyjną politykę państwa to coś zupełnie innego. A te dwa wymiary miesza się permanentnie, co służy przede wszystkim budowaniu alibi dla państwa izraelskiego – mówi w wywiadzie Marty Byczkowskiej-Nowak Paweł Mościcki, filozof i eseista.

„Premier i prezydent na wojennej ścieżce”. Widać, że nowo zaprzysiężony prezydent jest gotowy do starcia z rządem. Nic dziwnego, że od środy słyszymy gniewne pokrzykiwania obu stron konfliktu – analizuje Eliza Olczyk.

„Najbogatsi w regionach”. Gdzie żyją i prowadzą biznes bohaterowie Listy 100? Dominuje kilka miast i województw, chociaż są trzy duże regiony Polski, gdzie miliarderów nie ma w ogóle – pisze Szymon Krawiec.

„Początek z przytupem”. – Karol Nawrocki będzie intensywnie pracował nad tym, aby się od PiS-u odciąć – prognozuje w rozmowie z Piotrem Barejką prof. Agnieszka Kasińska-Metryka.

„Albo demokracja, albo kontestacja”. –Jeśli rząd dalej będzie się obrażał, za 2,5 roku zmieni się układ polityczny w Polsce i dojdzie do zmiany ustroju na prezydencki – ostrzega w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Marek Sawicki z PSL-u.

„Deficyt sprawiedliwości”. Problemy ministra Waldemara Żurka mnożą się jak króliki, choć upłynęły dopiero dwa tygodnie jego pracy w resorcie. Więcej w tekście Elizy Olczyk.

„Chcę zapomnieć o Dudzie”. Lech Wałęsa w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej podsumowuje prezydenturę Andrzeja Dudy i nie szczędzi gorzkich słów pod adresem marszałka Szymona Hołowni.

„Sprawdzian dla narodowców”. Piotr Barejka weryfikuje, na jakim etapie jest rozliczanie milionowych dotacji przyznawanych przez dawny Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Fundusz Patriotyczny.

„Moda dyplomatyczna”. Dorota Goldpoint, projektantka współpracująca z Agatą Kornhauser-Dudą, ocenia dla Agnieszki Niesłuchowskiej publiczny wizerunek nowej pierwszej damy.

„Jak wybierać prezydenta”. A może wróćmy do zasadniczego pytania: kto ma wybierać prezydenta, żeby jego urząd mógł służyć krajowi? Jest na to pomysł. Tak dobry, że nierealny – proponuje Jerzy Wysocki.

„Rozwodowe rewolucje”. Marcjanna Dębska, adwokatka, komentuje w rozmowie z Krystyną Romanowską projekt usunięcia obowiązku orzekania o winie przy rozwodzie.

„Gorączka FOMO”. Wojtek Kardyś, ekspert od social mediów, radzi, jak bezpiecznie nawigować w świecie AI, hejtu i algorytmów.

„Ciemne strony sztucznej inteligencji”. Rewolucja AI sprawiła, że zacierają się granice między realnymi a sztucznie tworzonymi relacjami. Ludzie przerażająco łatwo nawiązują silne, wręcz obsesyjne więzi z algorytmami – analizuje Bartosz Szkudlarek.

„Strategiczna pauza w sztuce”. Rynek sztuki wszedł w okres głębokiej transformacji. Rozpad jednej z najstarszych nowojorskich firm doradczych nie był tylko spektakularnym upadkiem – był symbolicznym końcem pewnej epoki – pisze Oksana Bagriy.

Bartłomiej Topa: Mam 58 lat i poczucie, że powoli staję na nogi