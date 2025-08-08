Wojna pałaców. Jak Tusk i Nawrocki wstąpili na wojenną ścieżkę

To pierwszy taki przypadek w III RP, że nowa głowa państwa, wylansowana przez opozycję parlamentarną, przejmuje urząd prezydencki w połowie rządów konkurencyjnej formacji politycznej. Ta sytuacja rodzi silne napięcia, bo nowy prezydent wchodzi w sam środek starego konfliktu politycznego. Na dodatek szok związany z przegraną kandydata obozu rządowego ciągle nie minął. Dlatego partie liberalno-lewicowe pozostają na kursie konfrontacyjnym z prezydentem, a on nie pozostaje im dłużny. A nawet sam wszczyna działania zaczepne.