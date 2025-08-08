Wojna pałaców. Jak Tusk i Nawrocki wstąpili na wojenną ścieżkę

Karol Nawrocki z energią zabrał się do wypełniania swoich obowiązków. Po zaprzysiężeniu wygłosił bojowe przemówienie, a podczas przejmowania zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, tak głośno huknął „czołem żołnierze”, że nieomal szyby zadrżały w okolicznych oknach. Widać, że jest gotowy do starcia. Nic dziwnego, że od środy słyszymy gniewne pokrzykiwania obu stron konfliktu.
To pierwszy taki przypadek w III RP, że nowa głowa państwa, wylansowana przez opozycję parlamentarną, przejmuje urząd prezydencki w połowie rządów konkurencyjnej formacji politycznej. Ta sytuacja rodzi silne napięcia, bo nowy prezydent wchodzi w sam środek starego konfliktu politycznego. Na dodatek szok związany z przegraną kandydata obozu rządowego ciągle nie minął. Dlatego partie liberalno-lewicowe pozostają na kursie konfrontacyjnym z prezydentem, a on nie pozostaje im dłużny. A nawet sam wszczyna działania zaczepne.
Źródło: Wprost
