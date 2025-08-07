Marek Sawicki: Nie można się obrażać na prezydenta, że jest aktywny

6 sierpnia podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego w Sejmie Karol Nawrocki został oficjalnie zaprzysiężony na urząd prezydenta Polski. Po złożeniu przysięgi prezydent Nawrocki wygłosił orędzie, w którym przedstawił swoje priorytety. Wystąpienie głowy państwa wywołało lawinę komentarzy, ponieważ prezydent krytycznie ocenił rząd Donalda Tuska, wytykając mu m.in. łamanie prawa i odchodzenie od zasad praworządności. Karol Nawrocki zapowiedział jednocześnie prace nad nową konstytucją, która miałaby być gotowa do 2030 r., oraz powołanie rady do spraw naprawy ustroju państwa.

Donald Tusk, odnosząc się do słów Karola Nawrockiego, wyraził nadzieję, że „ten czasem dość buńczuczny i konfrontacyjny ton nie będzie miał jakichś praktycznych konsekwencji”.

– Ale jeśli będzie trzeba, będziemy twardo stać jako strażnicy konstytucji i reguł – podkreślił.

Jednocześnie pochwalił wystąpienie prezydenta, przyznając: „Widać było, że prezydent Nawrocki przygotowywał się długo i sumiennie”.

Pytany o ocenę expose prezydenta, Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego był nieco bardziej zdystansowany. – Dziwię się, słysząc krytyczne komentarze płynące głównie ze strony obozu rządzącego. Każde z dotychczasowych wystąpień zaprzysiężonych prezydentów traktowałem poważnie, choć nie za każdym razem wygrywał mój faworyt – mówił marszałek-senior.

– Albo jesteśmy demokratami i szanujemy demokratyczny wybór, albo ciągle kontestujemy i prowadzimy w Polsce bezwzględną awanturę. Pytanie, czy warto – akcentuje ludowiec.

Nawiązując do orędzia Karola Nawrockiego, odparł: – Nie było tam nic szczególnego ani nadzwyczajnego. Nie rozumiem całej tej ekscytacji. Dziś rząd, zamiast skupiać się na rozbieraniu na czynniki pierwsze wystąpienia prezydenta, powinien wyjść z inicjatywą, przedstawić konkretne pomysły, wyjaśnić Karolowi Nawrockiemu, że w niektórych sprawach „przestrzelili”. Widać wyraźnie, że nie ma pełnej wiedzy o stanie polskiej gospodarki, inwestycjach i rząd powinien mu to wyjaśnić.