Tego dnia w szkole zabrakło 70 dzieci. Ruszyły poszukiwania „pacjenta zero”

Brak 70 uczniów i części personelu w szkole w Växjö zaniepokoił poważnie wszystkich, którzy tego dnia stawili się w placówce. Dziennik „Smålandsposten” podkreślał, że przez całe lata funkcjonowania szkoły nie widziano podobnej sytuacji.

Szwecja. W jednej ze szkół zabrakło 70 dzieci

Dyrektor Johan Lööf przyznał, że poważnie zmartwił się sytuacją i zapewniał, iż jego szkoła działa zgodnie z regułami na wypadek zagrożenia epidemiologicznego. Przyznał, że służby dostrzegają „wyraźny wzorzec” i podejrzewają zatrucie pokarmowe. Nadal jednak trwają starania, prowadzące do ustalenia dokładnego obrazu wydarzeń.

W wyjaśnianie sprawy zaangażowana została cała gmina. Współpracę nawiązały wydział edukacji, służby sanitarne oraz miejscowa służba zdrowia. Zajęto się też szkołą, w której zdezynfekowano już wszystkie pomieszczenia. Szczególną uwagę poświęcono przy tym stołówce, toaletom oraz salom lekcyjnym.

Trwa badanie sytuacji w Växjö. Doszło do masowego zatrucia?

Służby badają obecnie próbki żywności ze szkolnej stołówki oraz systemy kanalizacji, która dostarcza wodę. Badane są także procedury przygotowywania oraz przechowywania posiłków w placówce.

Dodatkowo prowadzone są rozmowy z uczniami, nauczycielami oraz personelem stołówki szkolnej. Śledczy chcą dotrzeć do „pacjenta zero”, czyli pierwszej osoby, która uległa zatruciu i mogła sprowadzić niebezpieczeństwo na pozostałych. Trwa odtwarzanie łańcucha potencjalnych zakażeń.

Czytaj też:

Rosyjski dron spadł obok ich domów. „Ja się nie boję, ale żona wariacji dostaje”Czytaj też:

Okradziono rodzinę Tuska. W sprawę zaangażowały się służby specjalne