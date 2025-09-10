Okradziono rodzinę Tuska. W sprawę zaangażowały się służby specjalne

Rodzina Donalda Tuska została okradziona. Nieznany(i) sprawca(y) odjechali pojazdem o znacznej wartości, który znajdował się w Sopocie, w pobliżu prywatnego domu premiera na Pomorzu.

Jak ustalił TVN24 (który jako pierwszy poinformował o sprawie), zgłoszenie o kradzieży wpłynęło już do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Potwierdzili to w rozmowie z dziennikarzami przedstawiciele KGP (Komendy Głównej Policji).

Kradzież samochodu rodziny Donalda Tuska. Do sprawy zaangażowany został SOP

Redakcja stacji przypomina, że dom szefa rządu w północnej części Polski znajduje się pod ochroną Służby Ochrony Państwa (tak samo jak jego warszawska willa). W związku z tym SOP również będzie prowadził ws. dochodzenie.

Serwis auto.dziennik.pl wskazuje, że chodzi najprawdopodobniej o auto, które na co dzień użytkowane jest przez żonę przewodniczącego Platformy Obywatelskiej – Małgorzatę Tusk.

W którym mieście jest najwięcej kradzieży samochodowych? Bez zaskoczenia

Przy okazji tematu kradzieży aut warto wspomnieć, że do największej liczby tego typu przestępstw dochodzi w Warszawie. Cały region Mazowsza jest tu właściwie numerem jeden.

Co jednak ciekawe, gdy weźmiemy liczbę przestępstw na 1000 mieszkańców, to 1. miejsce w niechlubnym rankingu najbardziej zagrożonych przestępstwami (w tym m.in. kradzieżami samochodowymi) miast zajmują śląskie Mysłowice. Dochodzi tam do 342,9 przestępstw, choć głównie gospodarczych – jak wynika z danych GUS (Głównego Urzędu Statystycznego).

