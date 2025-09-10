Okradziono rodzinę Tuska. W sprawę zaangażowały się służby specjalne
Donald Tusk
Donald Tusk Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Złodziej(e) połasili się na prywatny samochód, należący do rodziny Tuska. Sprawę wyjaśniać będzie teraz nie tylko policja, ale także służby specjalne.

Rodzina Donalda Tuska została okradziona. Nieznany(i) sprawca(y) odjechali pojazdem o znacznej wartości, który znajdował się w Sopocie, w pobliżu prywatnego domu premiera na Pomorzu.

Jak ustalił TVN24 (który jako pierwszy poinformował o sprawie), zgłoszenie o kradzieży wpłynęło już do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Potwierdzili to w rozmowie z dziennikarzami przedstawiciele KGP (Komendy Głównej Policji).

Kradzież samochodu rodziny Donalda Tuska. Do sprawy zaangażowany został SOP

Redakcja stacji przypomina, że dom szefa rządu w północnej części Polski znajduje się pod ochroną Służby Ochrony Państwa (tak samo jak jego warszawska willa). W związku z tym SOP również będzie prowadził ws. dochodzenie.

Serwis auto.dziennik.pl wskazuje, że chodzi najprawdopodobniej o auto, które na co dzień użytkowane jest przez żonę przewodniczącego Platformy Obywatelskiej – Małgorzatę Tusk.

W którym mieście jest najwięcej kradzieży samochodowych? Bez zaskoczenia

Przy okazji tematu kradzieży aut warto wspomnieć, że do największej liczby tego typu przestępstw dochodzi w Warszawie. Cały region Mazowsza jest tu właściwie numerem jeden.

Co jednak ciekawe, gdy weźmiemy liczbę przestępstw na 1000 mieszkańców, to 1. miejsce w niechlubnym rankingu najbardziej zagrożonych przestępstwami (w tym m.in. kradzieżami samochodowymi) miast zajmują śląskie Mysłowice. Dochodzi tam do 342,9 przestępstw, choć głównie gospodarczych – jak wynika z danych GUS (Głównego Urzędu Statystycznego).

Źródło: TVN24 / Dziennik / GUS