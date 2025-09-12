Będzie mówił w imieniu Polski o rosyjskich dronach. Ujawniono nazwisko

„Na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję” – poinformowało w czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Propozycję Polski w tym zakresie poparły Francja, Wielka Brytania, Dania, Grecja oraz Słowenia, a spotkanie zwołała przewodnicząca Radzie Korea Południowa. To pierwsza tego typu sytuacja, bo do tej pory nasz kraj był jedynie współwnioskodawcą spotkań np. ws. Ukrainy.

Radosław Sikorski komentując na gorąco decyzję zaznaczał, że „jeszcze nie decydowano, kto będzie mówił w imieniu Polski”. Teraz wiadomo, że będzie to Marcin Bosacki. Wiceszef MSZ potwierdził informację Polskiej Agencji Prasowej. Zwykle przed Radą występuje stały przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowy Jorku, w tym wypadku Krzysztof Szczerski. Zdarzało się jednak, że był to prezydent lub szef polskiej dyplomacji. Sikorski przebywa z kolei z wizytą w Kijowie.

Ważne wyróżnienie wiceszefa MSZ. Wiadomo, o czym ma mówić w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

RB ONZ zbierze się o godz. 21. czasu środkowoeuropejskiego (Warszawa). Paweł Żuchowski w mediach społecznościowych podkreślił, że Bosacki „ma mówić o poderwaniu polskich i sojuszniczych sił w reakcji na działania Rosji”. Spotkanie odbędzie się w formule briefingu. Oznacza to, że głos zabierze także sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jego zastępca.

W skład Rady Bezpieczeństwa wchodzi 15 państw, z czego pięć posiada status stałych członków (Chiny, Francja, Rosja, USA i Wielka Brytania). Pozostałe 10 państw wybieranych jest przez Zgromadzenie Ogólne na dwuletnią kadencję, przy czym co roku wybieranych jest pięciu niestałych członków.

