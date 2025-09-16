Samochód Waldemara Budy „ostrzelany”. Jest komunikat policji

W poniedziałek 15 września Waldemar Buda poinformował o niebezpiecznym incydencie, do którego doszło w Brukseli. „Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pieprz*** brukselska dzicz!” – napisał europoseł na portalu X (dawnym Twitterze – red.). Do wpisu dodał zdjęcie, na którym widać bok uszkodzonego auta.

Niedługo później Waldemar Buda przekazał dodatkowe informacje. „9 precyzyjnych strzałów, w momencie ataku nie byłem w aucie, jedyne ostrzelane auto to moje, wygląda na zaplanowane działania, służby belgijskie działają” – napisał w mediach społecznościowych. Europoseł podziękował także za płynące do niego słowa wsparcia.

Waldemar Buda o „ostrzelaniu” jego samochodu. Jest komunikat policji

Dzień później w związku ze sprawą pojawiły się nowe informacje. Policja z brukselskiej dzielnicy Ixelles potwierdziła korespondentowi TVN24, że otrzymała zgłoszenie dotyczące incydentu. Jak podano, z treści dokumentu wynika, że do zdarzenia doszło w poniedziałek w dzielnicy Saint-Gilles.

„Ustalenia poczyniono na podstawie dostępnych materiałów fotograficznych, które wskazują na liczne uszkodzenia samochodu. Obecnie nie jest jasne, czy uszkodzenia zostały spowodowane pociskami z broni pneumatycznej, czy też innym przedmiotem” – przekazała policja w komunikacie.

Samochód polskiego europosła uszkodzony. Powstał raport

Dlaczego ustalenia są dokonywane na podstawie zdjęć? Jak podał tvn24.pl, powołując się na ustalenia policji, samochód Waldemara Budy nie znajduje się już na terytorium Belgii. Prowadzone działania mają doprowadzić do ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia. Policja przekazała również, że w związku ze sprawą został sporządzony raport, a o zdarzeniu została poinformowana prokuratura.

