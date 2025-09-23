Incydenty z dronami. Zamknięto dwa europejskie lotniska

W poniedziałek wieczorem zamknięto przestrzeń lotniczą lotniska w Kopenhadze. Po godzinie 20 w pobliżu portu lotniczego wykryto obecność dronów.

Kopenhaga. Lotnisko zamknięte na kilka godzin

Lotnisko zamknięte było przez kilka godzin – co najmniej 35 samolotów przekierowano do innych portów lotniczych. Lotnisko w Kopenhadze wznowiło loty po północy.

Podczas konferencji prasowej Jakob Hansen z duńskiej policji powiedział:

– Nie wiadomo, skąd pochodziły drony ani dokąd odleciały. Chcielibyśmy znać ich lokalizację w tej chwili, ale działamy w oparciu o informacje, które posiadamy.

We wtorek rano ma odbyć się kolejna konferencja prasowa związana z incydentem.

Dwa lub trzy duże drony. Lotnisko w Kopenhadze zamknięte

Według doniesień medialnych do zamknięcia lotniska w Kopenhadze doprowadziła obecność w jego pobliżu 2-3 dużych dronów.

Jakoba Hansena zapytano o możliwy udział Rosji w incydencie.

– Nie mogę tego potwierdzić ani wykluczyć – odpowiedział funkcjonariusz.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński na Telegramie wspomniał o „naruszeniu przestrzeni powietrznej NATO przez Rosję w Kopenhadze 22 września”. W swojej wypowiedzi nie podał jednak żadnego źródła tej informacji.

Dron w okolicy lotniska w Oslo. Loty przekierowano

W poniedziałek wieczorem zauważono drona również w pobliżu lotniska Oslo-Gardermoen w Norwegii. Od północy z poniedziałku na wtorek loty przekierowywano na inne lotniska. Nie wiadomo, czy oba incydenty są ze sobą powiększę powiązane. Służby zapowiedziały współpracę przy wyjaśnianiu obydwu zdarzeń.

– Podjęliśmy działania, aby spróbować zlokalizować tego drona, ale jak dotąd nie udało się nam ustalić, kto jest jego operatorem – powiedział agencji NRK Gisle Sveen z norweskiej policji.

